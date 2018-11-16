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13:32 (мск), источник: Mail Новости

Ученые: орангутанги любят «поговорить» о прошлом

Они еще долго «обсуждают» происшествие после того, как все закончилось.

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Когда дикие орангутаны видят хищника, они издают характерный визг-причмокивание. Тем самым они дают знать противнику, что заметили его, утверждают ученые.

Но последнее исследование показало, что эти приматы продолжают издавать «обличающие» звуки долгое время после того, как хищники скрылись из виду. Это первое доказательство того, что орангутаны, как и люди, способны говорить о прошлом.

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По словам приматолога Карела ван Шайка из Цюрихского университета в Швейцарии, это удивительные результаты, которые могут дать ключ к разгадке эволюции человеческой речи.

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Как известно, многие млекопитающие и птицы имеют свои сигналы для предупреждения об опасности. Некоторые из этих сигналов даже включают информацию о размере хищника, его местоположении и уровне опасности.

До сих пор исследователи никогда не слышали, как дикие животные сообщают об опасности уже после того, как она миновала. Считалось, что такой способностью обладает только человек.

Исследователь Адриано Рейс э Ламейра из Университета Сент-Эндрюса изучал тревожные сигналы орангутанов на Суматре. Он организовал простой эксперимент: ученый в костюме тигра прошелся на четвереньках перед несколькими самками-орангутанами. Приматы сидели на деревьях на высоте от 5 до 20 метров.

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Ламейра ожидал услышать крики тревоги, но самки с детенышами не издали ни звука. Они замерли на месте, а когда «хищник» прошел, спокойно забрались на ветки повыше. И только спустя 20 минут, когда «тигра» уже давно не было поблизости, самки начали «обсуждать» происшествие. Они издавали сигналы тревоги еще около часа, давая понять детям об опасности.

Ламейра объясняет, что такая реакция считается признаком интеллекта. Кроме того, у крупных приматов обнаружена долговременная память и преднамеренная, а не инстинктивная коммуникация, а также тонкий контроль над мышцами гортани.

Такие особенности приматов привели к происхождению человеческой речи.

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