Ученые: орангутанги любят «поговорить» о прошлом
Они еще долго «обсуждают» происшествие после того, как все закончилось.
Они еще долго «обсуждают» происшествие после того, как все закончилось.
Когда дикие орангутаны видят хищника, они издают характерный
Но последнее исследование показало, что эти приматы продолжают издавать «обличающие» звуки долгое время после того, как хищники скрылись из виду. Это первое доказательство того, что орангутаны, как и люди, способны говорить о прошлом.
По словам приматолога Карела ван Шайка из Цюрихского университета в Швейцарии, это удивительные результаты, которые могут дать ключ к разгадке эволюции человеческой речи.
Как известно, многие млекопитающие и птицы имеют свои сигналы для предупреждения об опасности. Некоторые из этих сигналов даже включают информацию о размере хищника, его местоположении и уровне опасности.
Исследователь Адриано Рейс э Ламейра из Университета
Ламейра ожидал услышать крики тревоги, но самки с детенышами не издали ни звука. Они замерли на месте, а когда «хищник» прошел, спокойно забрались на ветки повыше. И только спустя 20 минут, когда «тигра» уже давно не было поблизости, самки начали «обсуждать» происшествие. Они издавали сигналы тревоги еще около часа, давая понять детям об опасности.
Такие особенности приматов привели к происхождению человеческой речи.
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