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12:21 (мск), источник: РИА Новости

Убийца Джона Леннона рассказал о мыслях перед нападением

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Во время заседания комиссии по условно-досрочному освобождению убийца Джона Леннона Дэвид Чепмен признался, что испытывает угрызение совести и стыдится своего преступления «с каждым годом все больше и больше». Полный скрипт проходивших в августе слушаний был опубликован только в четверг. Его приводит издание The Daily Mail.

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Источник: AP 2018

63-летний убийца рассказал, что не хотел заставлять музыканта страдать, однако выбрал экспансивные пули (существенно увеличивающиеся в диаметре при попадании в мягкие ткани), чтобы быть уверенным в результате.
Чепмен сообщил, что Леннон вел себя «потрясающе», когда давал ему автограф в день убийства, и признался, что до самого последнего момента сомневался, молился и даже хотел вернуться домой.

По его словам, после нападения он не понял, какие испытывает эмоции, но сейчас осознает, что ему было стыдно, и с каждым годом это чувство становится все сильнее и сильнее:

Я слишком далеко зашел. Я помню, как подумал «эй, теперь у тебя есть альбом, он поставил на нем автограф, просто иди домой», однако я никак не мог уйти домой.

По словам Чепмена, он не испытывал никакой вражды к музыканту, а лишь искал известности, и назвал убийство «бессмысленным» поступком.

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В августе убийца получил десятый отказ в условно-досрочном освобождении. Вдова Йоко Оно отказалась комментировать решение, но ее адвокат сообщил, что она попросила комиссию не выпускать Чепмена.

В 1980 году Чепмен пять раз выстрелил в спину Леннона, когда тот вместе с женой возвращался из студии звукозаписи. Через 25 минут культовый музыкант скончался от потери крови. Преступник не пытался сбежать с места преступления — полиция застала его читающим «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера.

До спланированного убийства он несколько раз пытался покончить с собой и лечился от депрессии. Кроме того, мужчина признался, что размышлял над покушением на Элизабет Тейлор и Жаклин Кеннеди Онассис.

Суд признал убийцу вменяемым и приговорил его к пожизненному заключению с правом подачи прошения об условно-досрочном освобождении через 20 лет.

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