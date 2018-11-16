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12:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд прекратил дело пермского художника, испортившего арт-объект «Счастье не за горами»

Ленинский суд Перми сегодня прекратил уголовного преследования пермского художника Алексея Илькаева (Sad Face).

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Источник: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Ему назначили штраф в размере 15 тыс. руб. Как рассказал адвокат господина Илькаева Сергей Калкатин, с ходатайством о прекращении дела о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) в суд обратился дознаватель, его поддержала прокуратура.

Алексей Илькаев подозревался в порче арт-объекта «Счастье не за горами» на набережной, он изменил его на «Смерть не за горами». Сам художник заявил, что у него не было желания грубо нарушать общественный порядок или оскорбить какую-то социальную группу по мотивам некоей ненависти.

По словам господина Калкатина, Алексей Илькаев полностью компенсировал стоимость нанесенного арт-объекту ущерба в размере 45 тыс. руб. Это позволило применить ст. 76.2 УК РФ, согласно которой лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в случае, если оно возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением вред.

Максим Стругов, Пермь

Источник: РИА "Новости"
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