Суд прекратил дело пермского художника, испортившего арт-объект «Счастье не за горами»
Ленинский суд Перми сегодня прекратил уголовного преследования пермского художника Алексея Илькаева (Sad Face).
Ленинский суд Перми сегодня прекратил уголовного преследования пермского художника Алексея Илькаева (Sad Face).
Ему назначили штраф в размере 15 тыс. руб. Как рассказал адвокат господина Илькаева Сергей Калкатин, с ходатайством о прекращении дела о вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ) в суд обратился дознаватель, его поддержала прокуратура.
Алексей Илькаев подозревался в порче
По словам господина Калкатина, Алексей Илькаев полностью компенсировал стоимость нанесенного
Максим Стругов, Пермь