Ученые из МГУ нашли свыше 700 опасных веществ в московских осадках

Источник: РИА Новости

«Сейчас во всех регионах, к примеру, на Байкале, в Москве или в Сочи исследуют экологическое состояние одинаково, поскольку определяют ограниченный круг веществ. Мы предлагаем определить специфические угрозы для каждого региона и затем уже целенаправленно отслеживать изменения в концентрации актуальных опасных веществ», — заявил Альберт Лебедев, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

В последние годы ученые активно интересуются тем, как деятельность человека и рост численности населения Земли могли влиять на ее климат и экологию до наступления индустриальной эпохи, с которой сегодня связывается развитие глобального потепления и резкий рост концентрации токсичных и вредных веществ в атмосфере, воде и в почве.

По текущим оценкам ВОЗ, 80% жителей городов мира дышат воздухом, где концентрация вредных веществ превышает нормы, установленные организацией. Медицинские исследования последних лет показывают, что загрязнение воздуха не только повышает шансы на развитие астмы, пневмонии и прочих болезней легких, но и разных форм рака.

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Многие из этих вредных веществ скапливаются в капельках влаги внутри облаков и попадают в почву и питьевую воду вместе с дождевой водой, градом и снегом. Лебедев и его коллеги провели первую масштабную «перепись» подобных соединений в московском снеге, чьи образцы были собраны в марте прошлого года в разных точках города, начиная с центра и заканчивая окраинами МКАДа.

Как отмечают ученые, главная проблема экологического мониторинга Москвы заключается в том, что круг контролируемых веществ ограничен всего двумя десятками соединений. Вне наблюдения остаются сотни опасных органических веществ, хотя современные методы анализа позволяют обнаружить гораздо больше потенциальных угроз.

К примеру, газовые хроматографы, которые использовали Лебедев и его коллеги для анализа образцов, помогли им найти не две дюжины, а сразу семь сотен потенциально опасных органических соединений в московском снеге во всех уголках столицы.

Как отмечают ученые, в их число входят канцерогены, в том числе различные фенольные соединения, бензопирены, фталаты, полициклические ароматические углеводороды и хлорорганические соединения.

Многие их из этих соединений раньше не замечали в дождевой воде, так как их концентрация в них была очень малой или сильно менялась от пробы к пробе. Снежный покров лишен подобных недостатков, так как он формируется на протяжении многих недель, накапливая в себе и «усредняя» доли потенциально опасных токсинов и канцерогенов.

Дальнейшее изучение этого «коктейля» химикатов, как надеются ученые, поможет им выделить наиболее опасные из них и расширить репертуар проб, которые сегодня проводятся экологическими ведомствами столицы.