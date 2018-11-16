Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Грамотный ход России: Кедми о «шахматной партии» Москвы
Реформа техосмотра: штраф 2000 руб каждый день и жесткие нормы
Женщину раскритиковали за кормление грудью 9-летней дочки
Актриса и модель Ким Портер найдена мертвой
Как выбрать раскладной диван: плюсы, минусы, советы
Путин встретился в Москве с кубинским лидером Москве прошла встреча Путина с председателем Госсовета и Совета министров Кубы Мигелем Диасом-Канелем Бермудесом
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью
Женщину раскритиковали за кормление грудью 9-летней дочки
16-летняя дочь самого красивого актера вручит «Золотые глобусы»
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры
Хорватия с ЧМ-2018 вернулась. Игрок ЦСКА помог победить испанцев
Россия вырвала у Канады победу в хоккейной Суперсерии
Актриса и модель Ким Портер найдена мертвой
Реакция Киева на слова Путина о Порошенко
Как появились пирамиды (новое открытие потрясло ученых)
В сети нашли российское «супероружие» (фото)
Что за инициатива с изъятием единственного жилья должника?
Почему россияне до сих пор живут в коммуналках
Фоторепортажи
10У здания ФСБ в Архангельске прогремел взрыв
12Ледовое шоу
14:37 (мск), источник: Mail Новости

Радующаяся первому снегу панда умилила соцсети (фото, видео)

Наступление холодов нравится не всем, но для панды Бей-Бей в зоопарке Вашингтона это точно веселое событие.

Наверх

Сотрудники Смитсоновского национального зоологического парка сняли видео, на котором их местная «звезда» радуется первому снегу. Животное кувыркается в сугробах, карабкается по заснеженным веткам, купается в снегу и ловит ртом снежинки.

Видео мгновенно распространили десятки тысяч пользователей соцсетей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бей-Бей родился в августе 2015 года вместе с братом-близнецом. К сожалению, второй малыш не выжил. У Бей-Бея есть и другие родственники — брат Тай-Шань и сестра Бао-Бао.

Имя животному выбрали Мишель Обама и Пэн Лиюань, первые леди США и КНР на то время. Оно означает «драгоценность» или «сокровище». По соглашению между странами, Бей-Бей в возрасте 4 лет будет переселен в Китай.

Непогода накрыла восточное побережье США в четверг. Последний раз такое количество снега осенью выпадало в Вашингтоне в ноябре 1996 года. Город встал в пробках. Местное население просят по возможности оставаться дома и не пользоваться автомобилями. Снег также почти парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке страны.

Читайте также:

Биржевые цены резко выросли из-за отсутствия топлива «Роснефти»
Она затмила Медведеву и Загитову. Но все обсуждают ее стриптиз
Сборная России по футболу крупно проиграла команде Германии
Где находится самая кривая улица в мире (фото)
Ученые утверждают, что нашли следы Атлантиды
Ученые рассказали, в каком году жилось хуже всего
Спорт
Матч, после которого хочется еще раз восхититься нашей сборной Мы должны окончательно понять, каких невероятных усилий стоил нашей команде успех на ЧМ-2018
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Дети
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью Актриса заинтриговала поклонников новым снимком
Леди
Какие туфли носят жены президентов (фото и бренды) Высокие каблуки Мелании Трамп, Брижит Макрон и других жен президентов – всегда ли такая обувь уместна.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь