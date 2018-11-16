Радующаяся первому снегу панда умилила соцсети (фото, видео)
Наступление холодов нравится не всем, но для панды
Наступление холодов нравится не всем, но для панды
Сотрудники Смитсоновского национального зоологического парка сняли видео, на котором их местная «звезда» радуется первому снегу. Животное кувыркается в сугробах, карабкается по заснеженным веткам, купается в снегу и ловит ртом снежинки.
Видео мгновенно распространили десятки тысяч пользователей соцсетей.
Имя животному выбрали Мишель Обама и Пэн Лиюань, первые леди США и КНР на то время. Оно означает «драгоценность» или «сокровище». По соглашению между странами,
Непогода накрыла восточное побережье США в четверг. Последний раз такое количество снега осенью выпадало в Вашингтоне в ноябре 1996 года. Город встал в пробках. Местное население просят по возможности оставаться дома и не пользоваться автомобилями. Снег также почти парализовал
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