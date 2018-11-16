Радующаяся первому снегу панда умилила соцсети (фото, видео)

Сотрудники Смитсоновского национального зоологического парка сняли видео, на котором их местная «звезда» радуется первому снегу. Животное кувыркается в сугробах, карабкается по заснеженным веткам, купается в снегу и ловит ртом снежинки.

Видео мгновенно распространили десятки тысяч пользователей соцсетей.

<iframe width="100%%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/1ba022c8-0334-4f42-8b08-8e589f45ce37?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1251917" target="_blank">Снежная панда</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Бей-Бей родился в августе 2015 года вместе с братом-близнецом. К сожалению, второй малыш не выжил. У Бей-Бея есть и другие родственники — брат Тай-Шань и сестра Бао-Бао.

Имя животному выбрали Мишель Обама и Пэн Лиюань, первые леди США и КНР на то время. Оно означает «драгоценность» или «сокровище». По соглашению между странами, Бей-Бей в возрасте 4 лет будет переселен в Китай.

Непогода накрыла восточное побережье США в четверг. Последний раз такое количество снега осенью выпадало в Вашингтоне в ноябре 1996 года. Город встал в пробках. Местное население просят по возможности оставаться дома и не пользоваться автомобилями. Снег также почти парализовал Нью-Йорк и другие города на северо-востоке страны.