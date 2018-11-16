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14:09 (мск), источник: Ведомости

Кремль назвал отвратительной ситуацию с содержанием Цеповяза в колонии

Ситуация с содержанием члена «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза в амурской исправительной колонии — вопиющая и отвратительная, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Это вопиющая ситуация и ддесь не может быть второй точки зрения, вопиющая и отвратительная ситуация. Но, насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — сказал он.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз в колонии ест крабов, красную икру, жарит шашлыки. ФСИН по итогам проверки выяснила, что снимки были сделаны в 2015 г. Проверку также провела прокуратура. Оба ведомства передали материалы СКР, который завел дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.

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15 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Цеповяз получал в колонии ежемесячно различные деликатесы на сумму до 60 000 руб.

7 ноября Песков говорил, что Кремль пока не ознакомился с публикациями о Цеповязе. «В любом случае подобные публикации, наверное, должны быть предметом для интереса соответствующих ведомств, которые курируют систему исполнения наказаний. Это их компетенция», — отметил он (цитата по ТАСС).

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