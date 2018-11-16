Кремль назвал отвратительной ситуацию с содержанием Цеповяза в колонии

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«Это вопиющая ситуация и ддесь не может быть второй точки зрения, вопиющая и отвратительная ситуация. Но, насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», — сказал он.

В октябре «Комсомольская правда» опубликовала фотографии, на которых Цеповяз в колонии ест крабов, красную икру, жарит шашлыки. ФСИН по итогам проверки выяснила, что снимки были сделаны в 2015 г. Проверку также провела прокуратура. Оба ведомства передали материалы СКР, который завел дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.

15 ноября официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что Цеповяз получал в колонии ежемесячно различные деликатесы на сумму до 60 000 руб.