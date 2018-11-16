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15:21 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит «самое португальское селение в Португалии» (фото)

Живописная деревня из камня.

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В португальском муниципалитете Иданья-а-Нова, в округе Каштелу-Бранку, находится удивительный городок под названием Монсанту. Этому поселению уже более восьми столетий, а его внешний вид за это время практически не изменился. И это не удивительно — менять или достраивать здесь что-либо просто нереально.

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Дело в том, что Монсанту расположился на горах Серра-да-Эштрела, а потому буквально втиснут между огромными каменными валунами.

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В свое время городок исполнял важную оборонительную функцию, а потому вокруг него была построена крепость, которая, к сожалению, почти не сохранилась до наших дней. Зато все остальное тут осталось почти в неизменном виде: крошечные домики еле умещались между гиганских каменных валунов, а те камни, которые удавалось раздробить или найти в округе, становились отличным стройматериалом. В итоге Монсанту можно смело назвать каменным городом.

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В 1938 году Монсанту был официально признан «самой португальской деревней в Португалии», что превратило его в «город-музей», и таким образом перестройка или изменение внешнего облика поселения стали невозможны.

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Похожая история и у испанского городка Сетениль-де-лас-Бодегас. Часть его улиц сверху накрыта гигантской скалой.

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