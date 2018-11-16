Как выглядит «самое португальское селение в Португалии» (фото)
Живописная деревня из камня.
Живописная деревня из камня.
В португальском муниципалитете
Дело в том, что Монсанту расположился на горах
В свое время городок исполнял важную оборонительную функцию, а потому вокруг него была построена крепость, которая, к сожалению, почти не сохранилась до наших дней. Зато все остальное тут осталось почти в неизменном виде: крошечные домики еле умещались между гиганских каменных валунов, а те камни, которые удавалось раздробить или найти в округе, становились отличным стройматериалом. В итоге Монсанту можно смело назвать каменным городом.
В 1938 году Монсанту был официально признан «самой португальской деревней в Португалии», что превратило его в «город-музей», и таким образом перестройка или изменение внешнего облика поселения стали невозможны.
Похожая история и у испанского городка Сетениль-де-лас-Бодегас. Часть его улиц сверху накрыта гигантской скалой.
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