Робота научили прибираться в туалете

Лаборатория Homer из немецкого Университета Кобленца-Ландау представила первого чистящего туалет робота. Он построен на основе манипулятора TIAGo, к которому присоединены две губки: ими робот может пользоваться как для чистки унитаза, так и использовать их в качестве захвата, чтобы поднимать предметы. Разработка была представлена на World Robot Summit в Японии, передает IEEE Spectrum.

Роботы-уборщики уже достаточно развиты в сфере автоматических помощников. Тем не менее, большинство из них направлены на манипуляции с предметами: их главная задача — собирать мусор или же расставлять предметы по местам. Для того, чтобы мыть полы и протирать пыль с поверхности робота необходимо научить правильному взаимодействию с чистящим предметом или же сузить его функции.

При конструкции своего робота немецкие инженеры решили совместить сразу два подхода. Они снабдили манипулятор робота TIAGo двумя губками, которые, при этом, не ограничивают свободу движения: робот может использовать свою «руку» для захвата даже с ними. Главная задача их робота — уборка туалета. С помощью встроенной камеры он распознает сидение унитаза и использует губки для того, чтобы почистить его.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/vx3QdaPD8bw?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Во время конференции World Robot Summit роботам-уборщикам необходимо было продемонстрировать свои умения при уборке ванной комнаты. Для этого на площадке разбрызгали воду и разбросали мусор: прохождение испытания считалось успешным, если система соберет весь мусор и уберет 80 процентов жидкости. Робот Homer успешно справился с задачей.