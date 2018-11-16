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18:00 (мск), источник: Mail Новости

На месте заброшенного карьера в Китае открылся роскошный подводный отель (фото)

Его строительство длилось более 10 лет.

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Недалеко от Шанхая на месте бывшего карьера в городе Сунцзян состоялось открытие пятизвездочного гостиничного комплекса Intercontinental Shanghai Wonderland Hotel.

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Это роскошный комплекс высотой 18 этажей: два нижних находятся под водой, а из окон открывается удивительный вид на гигантский аквариум.

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Строительство подводного курорта длилось более 10 лет и обошлось инвесторам в 555 миллионов долларов.

Всего в гостинице 336 номеров класса люкс, из которых открывается восхитительный панорамный вид на искусственное озеро. Стоимость номеров начинается от 320 долларов за одну ночь.

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В комплексе, помимо ресторанов, бутиков и СПА-центров, есть собственный аквапарк и вертолетная площадка, а стены бывшего карьера превращены в площадки для скалолазания и банджи-джампинга.

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15 ноября состоялось торжественное открытие отеля, на которое были приглашены инвесторы и журналисты. Также открылось бронирование номеров. Гостей Intercontinental Shanghai Wonderland Hotel начнет принимать с 20 ноября.

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