Ученые официально дали новое определение килограмму

Источник: Reuters

«Для нас это особенно знаменательный день — все метрологическое сообщество двигалось к этой цели на протяжении последних 30 лет. Наконец-то теперь мы можем заняться другими проблемами и начать новые измерения. Наша следующая цель — дать новое определение секунде, используя атомные часы», — заявил Ян-Теодор Янссен (Jan-Theodoor Janssen), глава Национального метрологического института Британии.

Килограмм оставался одной из немногих фундаментальных единиц системы СИ, которая определялась не через физические константы, такие, как скорость света или заряд электрона, а через реальный физический эталон — платиново-иридиевый цилиндр. Он был изготовлен еще в 1889 году и с того времени он хранится в парижском Международном бюро мер и весов, и его масса, как позже обнаружили ученые, постепенно уменьшалась.

Поэтому в 2005 году по рекомендации Международного бюро мер и весов (BIPM) началась разработка новых определений основных единиц измерения, в том числе и килограмма. В 2011 году ученые приняли решение выработать математический эталон массы, базирующийся на постоянной Планка, связывающей энергию частицы с частотой ее колебаний, и на знаменитой формуле Эйнштейна, E=mc 2 .

Для реализации этих планов Комитет потребовал от ученых провести три независимых оценки значения постоянной Планка, используя два разных метода. Один из этих экспериментов, проведенный в рамках проекта Авогадро при непосредственном участии российских исследователей, был завершен в 2010 году, а два других — только три и два года назад.

Задержка была связана с тем, что результаты всех трех замеров немного, но отличались. Это вызвало споры среди ученых насчет того, как следует согласовать их результаты. Не сумев договориться, физики заново провели эксперименты, ликвидировали все источники погрешностей и смогли сблизить значения постоянной Планка и добиться требуемой комитетом точности — вероятность ошибки составляет всего 12 частей на миллиард.

Согласование результатов экспериментов было завершено в середине прошлого года, и сегодня вопрос о переопределении понятия «килограмм» был вынесен на голосование, проходившее на встрече научных экспертов BIPM в Версале. Все 60 участников конференции проголосовали за новое «математическое» представление о единице массы, а также трех других эталонов.