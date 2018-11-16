Блогерша показывает, как выглядят в реальности места из известных фильмов
Девушка более 10 лет занимается кинотуризмом.
Девушка более 10 лет занимается кинотуризмом.
Жительница Мюнхена Андреа Дэвид просто обожает путешествовать и смотреть фильмы. В 2004 году она решила объединить эти два хобби в качестве темы дипломной работы и изучить, как фильмы влияют на популярность мест, в которых их снимали.
В рамках проекта Андреа начала ездить по тем местам, которые засветились в кино, и настолько втянулась, что создала целый сайт Filmtourismus, где начала рассказывать о своих поездках.
Спустя 10 лет она создала аккаунт в Instagram и начала публиковать там фото из фильмов на фоне тех мест, где проходили съемки. В комментариях к постам девушка сообщает все названия и детали поездки, чтобы любой желающий мог ее повторить и своими глазами увидеть известные места.
Всего за это время Андреа посетила более тысячи локаций, связанных с кино, и останавливаться на этом не собирается. Кстати, часто ее путешествия оплачивают туристические агентства, так что подписчикам (а их у блогера более 230 тысяч) волноваться не стоит.
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