В ВДВ появятся три новых подразделения
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования
МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Армейская авиация, подразделения противовоздушной и противоракетной обороны войдут в формирования
На встрече, где присутствовали более 90 представителей военных атташатов 67 государств, Вязников рассказал об истории и развитии
«Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства», — отметил он.
По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ».
«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сказал Вязников.
Войска нового типа
Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил, что там работают над созданием формирований с новыми методами и способами использования войск.
Он рассказал, что в ходе маневров «Восток-2018» прошел эксперимент по использованию мобильных подразделений нового типа.
Военные определили оптимальную