В ВДВ появятся три новых подразделения

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На встрече, где присутствовали более 90 представителей военных атташатов 67 государств, Вязников рассказал об истории и развитии Воздушно-десантных войск.

«Прогнозируемые и существующие опасности и угрозы военной безопасности России приобретают комплексный характер, затрагивают политическую, военную, экономическую, информационную и другие жизненно важные сферы деятельности государства», — отметил он.

По словам Вязникова, «для нейтрализации возможных угроз идет дальнейшее развитие мобильной компоненты ВС РФ».

«В перспективе наземный компонент будет усилен формированиями, в состав которых войдут подразделения армейской авиации, противовоздушной и противоракетной обороны, обладающими интегрированными возможностями по нанесению противнику поражения», — сказал Вязников.

Войска нового типа

Ранее командующий ВДВ Андрей Сердюков отметил, что там работают над созданием формирований с новыми методами и способами использования войск.

Он рассказал, что в ходе маневров «Восток-2018» прошел эксперимент по использованию мобильных подразделений нового типа.