Дневник смерти: врач задокументировал последние часы жизни после укуса змеи
В сентябре 1957 года директор зоопарка
В сентябре 1957 года директор зоопарка
За изучение 76-сантиметровой молодой змеи взялся авторитетный герпетолог Карл Паттерсон Шмидт, который проработал в музее 33 года и в 1955 году стал главным куратором отдела зоологии в музее.
Карл Шмидт дал имена более 200 видам змей и был ведущим экспертом по аспидам, в том числе по коралловым змеям. Он создал одну из крупнейших в мире герпетологических коллекций. Когда директор зоопарка приехал в музей, Карл Шмидт согласился посмотреть на змею.
Молодая змея была с ярким узором, по форме головы она была похожа на южноафриканскую зеленую древесную змею — бумсланга. Эти заметки Шмидт записал в тетрадь сразу после осмотра змеи.
Но его заинтересовал тот факт, что у бумсланга анальная пластина (которая прикрывает у змеи анальное отверстие) не была разделенной [одна анальная пластина характерна именно для ядовитых змей, разделенная пластина — у неядовитых].
Шмидт взял змею в руки, и змея укусила его за большой палец левой руки, оставив две маленьких отметины.
Ученый попытался выдавить кровь из пальца, а затем, вместо того чтобы обратиться к врачу, вернулся к своим записям и начал записывать наблюдения о действии змеиного яда на свое состояние.
Шмидт, возможно, считал, как и многие его коллеги в то время, что змея семейства ужеобразных не может вырабатывать достаточно яда для того, чтобы убить человека.
Поэтому Шмидт отправился домой и продолжил делать записи о том, как действует змеиный яд на него.
Программа Science Friday американской радиостанции PRI опубликовала видеосюжет «Дневник смерти от укуса змеи» — описание последних часов жизни Шмидта. Этот материал основан на его собственных записях в дневнике:
Шмидта спрашивали буквально за несколько часов до смерти о том, необходима ли ему медицинская помощь. Но он отказался от нее, чтобы не испортить клиническую картину болезни, вызванной укусом змеи.
Ведомый характерным для ученого любопытством, Шмидт и после завтрака продолжил вести дневник, описывая изменения в своем состоянии.
После ланча в 13:30 его начало рвать, и он позвал жену. Когда прибыла помощь, он был без сознания и мокрый от пота. Еще по дороге в больницу врачи приступили к реанимации, но спасти ученого не удалось. Уже к 15:00 Шмидт был мертв. Согласно заключению врачей, ученый скончался от «дыхательного паралича».
Как показало вскрытие, остановка дыхания была связана с кровотечением в легких. Карл Шмидт скончался от многочисленных внутренних кровотечений — в легких, почках, сердце, глазах и мозге.
Спустя два десятилетия после смерти Шмидта ученые выяснят, что бумсланг — одна из самых ядовитых змей в Африке.
Укус бумсланга может вызвать генерализованный тромбогеморрагический синдром (ДВС-синдром, или диссеминированное внутрисосудистое свертывание) — состояние, характеризующееся образованием множества небольших тромбов и несвертываемостью крови.
При укусе бумсланга жертва, как правило, умирает от кровопотерь.
Бумсланги обитают в центральной и южной Африке, взрослые особи достигают 100−160 см в длину, некоторые особи вырастают до 183 см.
Эта змея питается хамелеонами,
Однако бумсланг достаточно пуглив и старается своевременно избегать встречи с человеком. Кусает она его, только если окажется схваченной.
Попытка Шмидта взять в руки змею (что он сделал, скорее всего,
Считается, что ни Шмидт, ни его коллеги не считали укус бумсланга опасным —
Кроме того, жертва молодого бумсланга — Карл Шмидт — отличался довольно крепким здоровьем.
Однако некоторые отмечают, что в то время не было никакого противоядия против укуса бумсланга, и Шмидт, обращаясь за помощью к врачам, мог только надеяться на выздоровление.
О чем бы Шмидт не думал после укуса змеи в последние часы своей жизни, даже находясь в двух шагах от смерти, он не изменил своих намерений, продиктованных научным интересом, замечает автор программы Science Friday Том Макнамара.
Вместо того чтобы простить о помощи, ученый предпочел прыгнуть в неизвестность.