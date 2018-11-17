В российском городе устроили давку из-за дешевой колбасы

Инцидент произошел 16 ноября в Володарском районе города около нового продуктового магазина «Европа». На опубликованных в сети снимках видно, как люди столпились около дверей здания. Газета утверждает, что местные жители узнали о продаже «Докторской» колбасы за 80 рублей и решили «взять прилавки штурмом».

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Кроме того, магазин установил низкую стоимость яиц и молока, за 40 и 33 рубля соответственно, рассказали участники посвященного городу сообщества во «ВКонтакте».

Пользователи сети отметили, что в очереди стояли в основном пенсионеры: «Народ ностальгирует по ушедшей советской эпохе».