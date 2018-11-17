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01:40 (мск), источник: Аргументы и факты

Два салата и икра с собой. Как сэкономить на ресторане в новогоднюю ночь

Рассказываем, какие есть способы минимизировать расходы при заказе в ресторане столика на Новый год.

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Один из вариантов встречи Нового года — поход в ресторан с семьей и друзьями. Причем этот вариант получится гораздо бюджетнее, чем любимое многими путешествие на новогодние каникулы, совмещаемое с праздником и застольем в первую ночь года. Так что в условиях кризиса, если не хочется связываться с домашним застольем, гостями и готовкой, ресторан — один из неплохих вариантов.

Причем на ресторане тоже можно сэкономить. Но только действовать нужно заранее. Уже пора.

На старт!

Компания уже собрана, а в ресторанах уже составлены новогодние меню. Так что самое время бронировать столы и делать предзаказ и предоплату. «Не выбирайте долго, — говорит Ирина Чернявская, менеджер по мероприятиям кафе “Милленниум”, — за раннюю бронь и предоплату ресторан вполне может дать скидку. К тому же вы будете спокойно готовиться к празднику оставшиеся полтора месяца, а не волноваться, где его провести».

Если хотите сэкономить на вечеринке, но при этом получить качественное обслуживание и хорошую еду, не ищите недорогой ресторан, ищите уютное кафе.
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По словам Ирины Чернявской, можно найти что-то приемлемое даже в центре города, и тем более за его пределами, но придется потратить силы и время.

Экономия на алкоголе

Не секрет, что алкоголь — одна из самых больших статей расходов на любом празднике. Даже если вы празднуете дома, все равно — на алкоголь вы потратите заметные деньги. Еще более дорог алкоголь в ресторане — это один из главных источников дохода заведения. Вино, коктейли, крепкий алкоголь поднимают ценник в заведении сразу и очень заметно, а ресторанная наценка на алкоголь — бьет по карману клиентам. «Гораздо дешевле будет закупить алкоголь самостоятельно, чем оплачивать бутылки из бара заведения, — предупреждает Ирина Чернявская. — С некоторыми кафе можно договориться на свой алкоголь при условии покупки в их баре одной или двух бутылок вина. Это тоже достаточно экономный вариант, особенно, если вам очень понравилось место».

Есть заведения, которые еще не получили лицензию на продажу алкоголя и пускают со своим и с чеками из магазина.
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Они могут брать пробковый сбор с каждой бутылки, а могут и не брать. Чаще всего это недавно открывшиеся заведения, поэтому уточняйте, какова будет ситуация ближе к празднику, и обговаривайте «свой» алкоголь сразу, при бронировании.

Трезвый расчет

Новогодний стол должен быть уставлен закусками, тазиками с салатом, потом огромная тарелка горячего и большой кусок торта. Все обязательно должны расползаться от новогоднего стола, обессилев от обжорства — такой у нас праздник. Не пора ли менять традиции? Обжорство, много майонеза, жирной пищи, литры алкоголя и газировки — просто вредно. И для тела, и для кошелька.

Один-два салата в стол, на всех, сырная тарелка, горячее, небольшой и не калорийный десерт. При разумном подходе и деньги экономятся.

Кстати, для любителей доедать новогодние салаты: остатки из ресторана можно попросить упаковать с собой.

Выбор места

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Если вы покупаете билеты на новогоднюю программу в ресторане — тут простора для маневра не так уж много. Ведь ресторан определил цену и набор блюд заранее. Но эти цены будут меньше в зависимости от заведения. Чем дальше оно от центра города, чем хуже видно из окон праздничный фейерверк (или вообще не видно), тем цена будет меньше. И пока еще есть время найти ресторан с наилучшим меню и наилучшей ценой на Новогоднюю ночь.

Имейте в виду, что даже в случае строго оговоренного меню для праздника всегда есть пространство для бонуса: «Можно попросить открыть баночку подаренной только что икры, — советует Галина Дувинг, ресторатор, владелица ресторанов Jobs.Food&Wine, Osteria Bianca, — или договориться о пробковом сборе на подаренное шампанское. Обычно менеджмент сам в хорошем настроении и в честь общего праздника разрешает такие «ходы» гостям.

Однако главный способ контролировать свой чек — это заранее ознакомиться с полным новогодним меню ресторана (учитывая, что оно может отличаться от обычного блюдами, напитками и, соответственно, ценами) и сделать заказ на сервировку стола конкретными блюдами к конкретному времени.

Тогда можно легко контролировать свой дозаказ — насколько он нужен".

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