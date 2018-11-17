Два салата и икра с собой. Как сэкономить на ресторане в новогоднюю ночь
Рассказываем, какие есть способы минимизировать расходы при заказе в ресторане столика на Новый год.
Рассказываем, какие есть способы минимизировать расходы при заказе в ресторане столика на Новый год.
Один из вариантов встречи Нового года — поход в ресторан с семьей и друзьями. Причем этот вариант получится гораздо бюджетнее, чем любимое многими путешествие на новогодние каникулы, совмещаемое с праздником и застольем в первую ночь года. Так что в условиях кризиса, если не хочется связываться с домашним застольем, гостями и готовкой, ресторан — один из неплохих вариантов.
Причем на ресторане тоже можно сэкономить. Но только действовать нужно заранее. Уже пора.
На старт!
Компания уже собрана, а в ресторанах уже составлены новогодние меню. Так что самое время бронировать столы и делать предзаказ и предоплату. «Не выбирайте долго, — говорит Ирина Чернявская, менеджер по мероприятиям кафе “Милленниум”, — за раннюю бронь и предоплату ресторан вполне может дать скидку. К тому же вы будете спокойно готовиться к празднику оставшиеся полтора месяца, а не волноваться, где его провести».
По словам Ирины Чернявской, можно найти
Экономия на алкоголе
Не секрет, что алкоголь — одна из самых больших статей расходов на любом празднике. Даже если вы празднуете дома, все равно — на алкоголь вы потратите заметные деньги. Еще более дорог алкоголь в ресторане — это один из главных источников дохода заведения. Вино, коктейли, крепкий алкоголь поднимают ценник в заведении сразу и очень заметно, а ресторанная наценка на алкоголь — бьет по карману клиентам. «Гораздо дешевле будет закупить алкоголь самостоятельно, чем оплачивать бутылки из бара заведения, — предупреждает Ирина Чернявская. — С некоторыми кафе можно договориться на свой алкоголь при условии покупки в их баре одной или двух бутылок вина. Это тоже достаточно экономный вариант, особенно, если вам очень понравилось место».
Они могут брать пробковый сбор с каждой бутылки, а могут и не брать. Чаще всего это недавно открывшиеся заведения, поэтому уточняйте, какова будет ситуация ближе к празднику, и обговаривайте «свой» алкоголь сразу, при бронировании.
Трезвый расчет
Новогодний стол должен быть уставлен закусками, тазиками с салатом, потом огромная тарелка горячего и большой кусок торта. Все обязательно должны расползаться от новогоднего стола, обессилев от обжорства — такой у нас праздник. Не пора ли менять традиции? Обжорство, много майонеза, жирной пищи, литры алкоголя и газировки — просто вредно. И для тела, и для кошелька.
Кстати, для любителей доедать новогодние салаты: остатки из ресторана можно попросить упаковать с собой.
Выбор места
Если вы покупаете билеты на новогоднюю программу в ресторане — тут простора для маневра не так уж много. Ведь ресторан определил цену и набор блюд заранее. Но эти цены будут меньше в зависимости от заведения. Чем дальше оно от центра города, чем хуже видно из окон праздничный фейерверк (или вообще не видно), тем цена будет меньше. И пока еще есть время найти ресторан с наилучшим меню и наилучшей ценой на Новогоднюю ночь.
Имейте в виду, что даже в случае строго оговоренного меню для праздника всегда есть пространство для бонуса: «Можно попросить открыть баночку подаренной только что икры, — советует Галина Дувинг, ресторатор, владелица ресторанов Jobs.Food&Wine, Osteria Bianca, — или договориться о пробковом сборе на подаренное шампанское. Обычно менеджмент сам в хорошем настроении и в честь общего праздника разрешает такие «ходы» гостям.
Тогда можно легко контролировать свой дозаказ — насколько он нужен".