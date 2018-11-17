«Аврора» без выстрела. Как русский корабль топил английские репутации

Источник: РИА "Новости"

70 лет назад, 17 ноября 1948 г. в центре Ленинграда у Петроградской набережной на вечную стоянку был поставлен самый известный в нашей стране корабль. Крейсер «Аврора». Через 12 лет ему будет дан статус памятника, охраняемого государством. Имя корабля навсегда свяжут с одним-единственным историческим событием — Великой Русской революцией 1917 года.

Логическая связка «Говорим “Аврора” — подразумеваем революцию» оказалась настолько прочной, что на этой почве родятся перестроечные анекдоты из серии:

— Какое оружие самое страшное?

— Баковое орудие крейсера Аврора. Один выстрел и семьдесят лет разрушений.

Как и большинство анекдотов, этот и остроумный, и хлёсткий.

Другое дело, что орудия «Авроры» сделали гораздо больше одного выстрела, а история корабля не исчерпывается участием в Революции.

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Скажем, в трагичном для русского флота Цусимском сражении 14 мая 1905 г. моряки «Авроры» дрались, как черти. Шесть раз жестоким огнём был сбит флаг. Шесть раз его, изрешеченный осколками, поднимали на место. По японцам было выпущено 303 152-миллиметровых, 1282 75-миллиметровых и 32- 37-миллиметровых снарядов. Сам корабль получил 18 попаданий, но оставался на плаву, и был готов сражаться дальше. И это несмотря на то, что в самый разгар боя в рубке был убит командир крейсера — капитан 1 ранга Евгений Егорьев.

Интереснее всего, впрочем, даже не это. А то, что орудия «Авроры» успели задать жару англичанам и французам, а сам корабль потопил не одну репутацию флотских командиров «Владычицы морей» — Великобритании. Причём произошло это за полвека до Цусимы.

Это не фантастика. Дело в том, что знаменитый бронепалубный крейсер, заложенный в 1897 году по «высочайшему соизволению» императора Николая II, получил своё имя в честь фрегата «Аврора».

Фрегат же был построен при императоре Николае I, который, согласно легенде, назвал его в честь Авроры Карловны Демидовой-Карамзиной, «одной из самых красивых женщин Петербурга».

Разница между двумя Николаями на русском престоле ощутима. В частности, она прослеживается в судьбе двух одноимённых кораблей. И судьба первой «Авроры» уж точно гораздо менее трагична.

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В августе 1853 г. командующий фрегатом «Аврора» капитан-лейтенант Иван Изыльметьев вышел из Кронштадта, имея официальной целью совершить кругосветное путешествие. Неофициально фрегат шёл через два океана и мыс Горн к русскому городу Петропавловск на Камчатке. В воздухе пахло войной. Той самой, которую потом назовут Крымской, хотя боевые действия велись на пяти театрах. В том числе и в Тихом океане.

То, что «Аврора» совершила в ходе этого противостояния, стало поистине чёрным эпизодом в истории английского флота. Нет-нет, никаких масштабных морских побоищ не состоялось. Просто Изыльметьев сумел повернуть дело так, что действия его противников обсуждались на специально организованных прениях в английском парламенте. В ходе которых неоднократно, с гневом и раздражением, отмечалось, что Британский флаг был «Авророй» «позорно унижен и обесчещен» — miserable degraded.

Для начала командующий англо-французской эскадрой контр-адмирал Дэвид Прайс бездарно упустил блокированный было в перуанском порту Кальяо русский фрегат. Хотя теоретически должен был ни в коем случае не дать ему уйти. Тем не менее, Изыльметьев, демонстрируя полную неготовность «Авроры» к каким бы то ни было действиям, сумел вывести свой фрегат из порта совершенно нештатным образом. Спустившись в шлюпки, матросы взяли корабль на буксир, и, пользуясь сильным туманом, на вёслах вывели его из бухты в открытое море. Дальше — паруса и большой привет союзникам. Один-ноль в пользу «Авроры».

Погоня шести боевых кораблей и парохода за одной «Авророй» длилась несколько месяцев. И не дала никаких результатов.

Проклятый русский фрегат попросту исчез. Дэвид Прайс пошёл к Петропавловску, имея целью высадку десанта и захват города.

Там начался второй раунд. Явившись на рейд Петропавловска, Прайс обнаружил там «Аврору» и её 44 орудия, частично расположенные на береговых батареях. А также дружелюбные улыбки экипажа фрегата, что был полностью готов к отражению десанта.

Понимая, что просчётов, медлительности и проявленной некомпетентности ему в Британском Адмиралтействе не простят, Дэвид Прайс пускает себе пулю в висок. Два-ноль в пользу «Авроры».

Довести счёт до красивого «какая боль, какая боль, Аврора vs англичане -5:0» удалось почти сразу. Первый и второй десант были отражены с серьёзным уроном — потери союзников составили 400 человек. Французский адмирал Феврие Де Пуант, принявший командование после Дэвида Прайса, отчалив от охраняемой «Авророй» Камчатки, умер по дороге домой, как писали, «от стыда и огорчения».

Но и это ещё не всё. В кампанию следующего года против «Авроры» и ещё трёх русских кораблей действовали эскадры Джеймса Стирлинга и Чарльза Эллиота. Первый, отчаявшись ловить «Аврору», плюнул на всё и ушёл к берегам Японии — на отдых. Второй же с истинно британским упорством продолжал искать. И наконец-то нашёл. «Маленькая русская эскадра» оказалась запертой в заливе Де Кастри (ныне — залив Чихачёва), в бассейне реки Амур.

Эллиот блокировал «Аврору» в этом заливе и послал за помощью в Японию. Не то чтобы на всякий случай — просто при попытке сблизиться с русскими кораблями англичане оказались обстрелянными. Так что лучше спокойно подождать подкрепления и раздавить наконец этих русских — всё равно уже «Аврора» никуда не денется.

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Однако «Аврора» и другие наши корабли и тут сумели уйти. Эллиот был уверен, что прилегающий к заливу Де Кастри Сахалин — полуостров. И, значит, русские точно в ловушке. Изыльметьев же знал, что Сахалин — остров. И, значит, можно легко уйти, уже вторично оставив англичан с носом. Что и было проделано. Эллиот, дождавшийся, наконец, подкреплений, «в силе тяжкой» атаковал пустое место.

Дома Эллиота и Стирлинга ожидали обвинения в трусости и потере бдительности. В парламенте предлагали «судить этих бездарных офицеров, навсегда опозоривших славный Британский флот».