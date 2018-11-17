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03:49 (мск), источник: Известия

Ученые объяснили возникновение гигантских речных каньонов на Марсе

Большие каньоны на Марсе возникли из-за «великих потов», а не в результате постоянного течения рек. К такому выводу пришли ученые NASA. Снимки каньонов и их описание опубликованы в журнале Geology.

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За последние годы ученые нашли множество свидетельств существования воды, рек, озер и целых океанов на поверхности Марса.

Как пояснил один из авторов исследования Калеб Фассетт из Центра космических полетов NASA, миллиарды лет назад обрушение стенок «кратерных» озер на Марсе привело к огромным потопам, из-за которых и образовались каньоны.

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«На Марсе, где давно нет тектоники и водной эрозии, эти каньоны просуществовали 3,7 млрд лет и дожили до нас в первозданном виде. Теперь у нас есть возможность изучить то, как гигантские потоки воды двигались по его поверхности в далеком прошлом», — отметил он.

Некоторые ученые всё же полагают, что Красная планета всегда была слишком холодна для существования воды в жидком виде.

Однако на полученных недавно снимках марсианских кратеров у экватора Марса (таких как Исток и Йезеро) исследователи заметили следы потоков воды, которые исчезли по геологическим меркам совсем недавно — несколько сотен или десятков миллионов лет назад.

Фассетт отметил, что образование подобных «водных каньонов» могло происходить на протяжении миллионов лет благодаря течению рек, но, вероятнее всего, обрушившиеся на горы миллиарды тонн воды, так называемые «великие потопы», сформировали эти каналы за считаные часы.

15 ноября сообщалось, что ученые обнаружили в ледяном щите Гренландии крупнейший метеоритный кратер из известных науке, его диаметр равен 31 км.

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