Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вынесли урок: Израиль сделал заявление о России в Сирии
У водителей будут новые документы: МВД готовит реформу
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Путин зашел в простую аптеку: чем оказалась недовольна заведующая
Как выбрать раскладной диван: плюсы, минусы, советы
Как аферисты обманывают девушек В столице объявились аферисты, которые проводят кастинг девушек якобы на популярное ток-шоу
США совершили роковую ошибку при оценке "Адмирала Кузнецова"
Один жест Путина сорвал бенефис Макрона - эксперт
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры
Признанная самой красивой 7-летняя девочка стала телеведущей
“Можно я буду голой?”: Эмма Стоун настояла на откровенной сцене
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Киев отреагировал на слова Путина в Сингапуре о Порошенко
С ножевым ранением госпитализирован Иван Жданов
Украина снова задержала корабли России - причина
Трамп выдвинул требование для Порошенко - СМИ
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
15Шпион, выйди вон!
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
07:47 (мск), источник: Известия

Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота

Диетологи дали советы всем желающим избавиться от «пивного» живота, привести дело в хорошую форму и улучшить общее состояние здоровья.

Наверх

В первую очередь специалисты советуют полностью отказаться от сахара, это позволит улучшить обмен веществ и работу печени.

Также специалисты советуют обратить внимание на протеиновую диету, которая предусматривает потребление большого количества белка, пишет TopNews. С ее помощью можно будет избежать набора порядка 440 калорий ежедневно.

Читайте также
Сладкая жизнь. Стоит или нет отказываться от сахара

Кроме того, диетологи советуют пить зеленый чай. Этот напиток известен высоким содержанием антиоксидантов и питательных веществ, которые благоприятно сказываются на метаболизме. При этом злоупотреблять чаем не стоит, так как в нем высоко и содержание кофеина.

Еще один хороший способ избавиться от лишнего жира на животе — потребление продуктов, обогащенных клетчаткой. Они дают ощущение сытости на долгое время и способствуют снижению веса.

Также диетологи советуют не забывать о физической активности. Ходьба, бег или плавание также позитивно повлияют и на самочувствии, и на внешний вид.

16 ноября вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, сколько людей в России страдают ожирением. Как оказалось, женщины подвержены заболеванию чаще.

 Вахш какая плотина: в Таджикистане запускают крупнейшую Рогунскую ГЭС
Виден просвет: россияне за уроки сексуального просвещения подростков
Биржевые цены резко выросли из-за отсутствия топлива «Роснефти»
Непубличные нюансы. Отдаст ли Россия Курильские острова?
Американке по ошибке удалили обе почки
ОЗК сообщила о беспрецедентной краже зерна из госфонда
США перевезут военных из Африки из-за России
Российская фигуристка побила мировой рекорд в короткой программе
WP: ЦРУ считает, что наследный принц приказал убить Хашокджи
Спорт
Прокат на рекорд: Алина Загитова превзошла саму себя Олимпийская чемпионка выиграла короткую программу на «Гран-при России»
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
Почему россияне скупают недвижимость в итальянском городе русских цариц
Почему растёт спрос на квартиры «под ключ»?
Дачная революция. Как новый закон изменит жизнь в СНТ?
Дети
40-летнюю Любовь Толкалину поздравляют с беременностью Актриса заинтриговала поклонников новым снимком
Леди
Какие туфли носят жены президентов (фото и бренды) Высокие каблуки Мелании Трамп, Брижит Макрон и других жен президентов – всегда ли такая обувь уместна.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь