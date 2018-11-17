Как животные становятся настоящими зомби

Изумрудная тараканья оса — это насекомое-паразит, которое встречается в тропических регионах Южной Азии, Африки и на островах Тихого океана. Она нападает на тараканов и в буквальном смысле подчиняет их своей воле.
Оса жалит таракана два раза. Первый раз — чтобы он перестал сопротивляться. Второй укол приходится прямо в мозг. Он блокирует ключевые химические сигналы, и такан полностью теряет волю. Тогда оса берет его за усики и ведет в свою нору. Там она откладывает на брюхе таракана яйца и оставляет его. Появившиеся на свет личинки используют таракана в качестве пищи.
Кордицепс однобокий, или Ophiocordyceps unilateralis — это вид грибов, которые паразитируют на муравьях-древоточцах вида Camponotus leonardi. Он распространен в тропиках. Гриб-паразит манипулирует поведением хозяина.
Заражённый муравей уходит из колонии. Он забирается на высоту около 30 см и закрепляется на листе. Здесь насекомое впивается в центральную жилку листа, обеспечивая грибу идеальное положение для распространения спор.
Затем гриб прорастает сквозь тело муравья. Из муравьиной головы вырастает плодовое тело. Даже после смерти муравьи продолжают распространять споры гриба.
Раки гаммарусы, которых используют в качестве корма на рыбозаводах, подвержены рыбным паразитам. Червь-паразит должен завершить свой жизненный цикл в теле рыбы или птицы. Поэтому, попадая в организм крошечного, похожего на креветку рака, он начинает манипулировать его поведением.
Виды червей, которые «предпочитают» птиц, заставляют гаммарусов подниматься ближе к поверхности воды, где их могут съесть пернатые. Черви, жизненный цикл которых завершается в теле рыбы, направляют тело хозяина ближе ко дну.