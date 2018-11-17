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13:04 (мск), источник: Mail Новости

Как животные становятся настоящими зомби

Исследователи считают, что прообразами зомби были люди, зараженные бешенством. Но в мире фауны есть настоящие примеры зомбификации, когда одни животные подчиняют других своей воле. Некоторые из них действительно жуткие.

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Оса и таракан

Изумрудная тараканья оса — это насекомое-паразит, которое встречается в тропических регионах Южной Азии, Африки и на островах Тихого океана. Она нападает на тараканов и в буквальном смысле подчиняет их своей воле.

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Оса жалит таракана два раза. Первый раз — чтобы он перестал сопротивляться. Второй укол приходится прямо в мозг. Он блокирует ключевые химические сигналы, и такан полностью теряет волю. Тогда оса берет его за усики и ведет в свою нору. Там она откладывает на брюхе таракана яйца и оставляет его. Появившиеся на свет личинки используют таракана в качестве пищи.

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Гриб и муравей

Кордицепс однобокий, или Ophiocordyceps unilateralis — это вид грибов, которые паразитируют на муравьях-древоточцах вида Camponotus leonardi. Он распространен в тропиках. Гриб-паразит манипулирует поведением хозяина.

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Заражённый муравей уходит из колонии. Он забирается на высоту около 30 см и закрепляется на листе. Здесь насекомое впивается в центральную жилку листа, обеспечивая грибу идеальное положение для распространения спор.

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Затем гриб прорастает сквозь тело муравья. Из муравьиной головы вырастает плодовое тело. Даже после смерти муравьи продолжают распространять споры гриба.

Рак и черви

Раки гаммарусы, которых используют в качестве корма на рыбозаводах, подвержены рыбным паразитам. Червь-паразит должен завершить свой жизненный цикл в теле рыбы или птицы. Поэтому, попадая в организм крошечного, похожего на креветку рака, он начинает манипулировать его поведением.

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Виды червей, которые «предпочитают» птиц, заставляют гаммарусов подниматься ближе к поверхности воды, где их могут съесть пернатые. Черви, жизненный цикл которых завершается в теле рыбы, направляют тело хозяина ближе ко дну.

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