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14:26 (мск), источник: Mail Новости

Россияне увидят звездопад

До 21 ноября на территории России можно наблюдать метеорный поток Леониды.

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Интенсивность этого звездопада — около 15 метеоров в час. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью 71 км за секунду.

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Самым ярким поток будет ночью 17 и 18 ноября. Наблюдать звездопад лучше за городом, вдали от светового шума. Следует дождаться захода Луны — она скроется за горизонтом после часа ночи.

Источник метеорного потока Леониды — комета Темпеля-Туттля. Она приближается к земной орбите каждые 33 года.

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