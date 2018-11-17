Россияне увидят звездопад
До 21 ноября на территории России можно наблюдать метеорный поток Леониды.
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До 21 ноября на территории России можно наблюдать метеорный поток Леониды.
Интенсивность этого звездопада — около 15 метеоров в час. Они влетают в атмосферу Земли со скоростью 71 км за секунду.
Самым ярким поток будет ночью 17 и 18 ноября. Наблюдать звездопад лучше за городом, вдали от светового шума. Следует дождаться захода Луны — она скроется за горизонтом после часа ночи.
Источник метеорного потока Леониды — комета
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