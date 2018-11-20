Тысячи британцев до сих пор смотрят черно-белый телевизор. Почему?
В Великобритании более 7000 семей по сей день смотрят
В Великобритании более 7000 семей по сей день смотрят
Лицензией называется специальный сбор, который должны платить все домохозяйства Великобритании, где смотрят телевидение в прямом эфире. Не только собственно по телевизору, но и при помощи любого другого устройства.
Она бывает двух типов: на цветной телевизор и на
Больше всего
В 2000 году, на пороге нового тысячелетия,
В чем же дело?
Когда в 1930-е годы
На тот момент вариантов было три: финансировать
Каждая семья, слушавшая радио или смотревшая телевидение, должна была пойти на почту, заплатить деньги и приобрести эту лицензию. Почтовая служба автоматически переводила полученные деньги непосредственно
Цена лицензии для разных телевизоров разная. На сегодняшний день просмотр цветного телевизора стоит 150,5 фунта стерлингов в год (чуть меньше 200 долларов), а
О том, какой именно телевизор у них дома, британцы сообщают в контролирующий орган самостоятельно. Представители TV Licencing не отправляют им на дом инспектора — проверять, на самом ли деле телевизор
Бюро национальной статистики Великобритании официально стало называть плату за телевизионную лицензию сбором лишь в 2002 году. До этого она считалась оплатой обычных услуг.
С одной стороны, сотрудники TV Licencing утверждают, что у них есть множество автофургонов, оборудованных самой современной (и к тому же секретной) техникой, которые разъезжают по улицам британских городов и пеленгуют — кто и что смотрит в прямом эфире.
С другой стороны, у них есть полная база данных всех адресов по всей стране — так что им сразу видно, что в
Лицензию следует платить, если вы смотрите прямые трансляции — либо по телевизору, либо онлайн. И если по вашему адресу лицензии нет, инспекторы этим заинтересуются — и придут выяснить, как так вышло.
Если у вас нет телевизора и вы не смотрите никаких прямых эфиров в интернете, нужно заполнить декларацию, что лицензия вам не нужна. В этом случае к вам уже могут прийти инспекторы — проверить, так ли это на самом деле.
Выясняется, что в среднем каждому шестому неплательщику лицензия
Сотрудники
Самое распространенное оправдание людей, открывающих инспектору дверь — «я здесь не живу». Как саркастически отмечают в TV Licencing, просто поразительно, сколько мужчин открывают дверь, стоя в одних трусах, и уверяют, что лишь зашли покормить собаку в отсутствие хозяев.
Не менее популярна отговорка: «Я думал, что этим занимается моя жена».
Но, поскольку все знают о существовании специально оборудованных фургонов, иногда случаются и курьезы.
Один из инспекторов позвонил в дом, где, по его данным, не было лицензии. На звонок ответила женщина и сказала, что семья въехала буквально несколько дней назад, однако она уже успела приобрести новую лицензию: кажется, она лежит на антресоли, слева, в красной папке.
Инспектор перезвонил через несколько часов. Трубку поднял мужчина, который тоже сказал, что лицензия была приобретена пару дня назад, но он, к сожалению, не знает, куда ее положила жена. «Поднимитесь на антресоли, и откройте красную папку слева», — сказал ему инспектор.
Мужчина помолчал, и сказал: «Я знал, что у вас
В британских магазинах
Впрочем, есть и энтузиасты, которые десятилетиями хранят свои старые