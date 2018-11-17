Умер певец Евгений Осин
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».
МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».
Причина смерти, а также место и дата похорон артиста пока неизвестны.
Сообщается, что Осин умер в Москве.
Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были «большие проблемы» с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.
Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен «Плачет девушка в автомате» (музыка Оскара Фельцмана, стихи — Андрея Вознесенского), «Восьмое марта», «Попутчица».
Музыкант играл в группах «Николай Коперник», «Альянс» и пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из последнего коллектива Осин занялся сольной карьерой.
В 1996 году во время выступления Осина в
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