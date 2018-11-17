Умер певец Евгений Осин

Источник: www.e-osin.com

Причина смерти, а также место и дата похорон артиста пока неизвестны.

Сообщается, что Осин умер в Москве.

Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были «большие проблемы» с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен «Плачет девушка в автомате» (музыка Оскара Фельцмана, стихи — Андрея Вознесенского), «Восьмое марта», «Попутчица».

Музыкант играл в группах «Николай Коперник», «Альянс» и пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из последнего коллектива Осин занялся сольной карьерой.

В 1996 году во время выступления Осина в Ростове-на-Дону, проходившего в рамках предвыборной кампании президента России, на сцену поднялся Борис Ельцин. Фотография с события получила Пулитцеровскую премию.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-34461844&id=456239051&hash=d6cf02944e68f8e1&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.