Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Уехавшая из РФ Марина Александрова показала обнаженное фото
Сахару хотят затопить. Зачем?
10 фатальных ошибок питания, которые совершило человечество
Путин зашел в простую аптеку: чем оказалась недовольна заведующая
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
«Платить не нужно, просто уйдите»Почему японцы ненавидят туристов, но продолжают их терпеть
«Что это на тебе надето?»: пользователи сети вспоминают, как их травили учителя
Ксения Собчак: «Рожать надо на родине»
У берегов Японии обнаружили десятки лодок с трупами
Владимир Путин "прозвенел" на весь мир
“Можно я буду голой?”: Эмма Стоун настояла на откровенной сцене
Мария Горбань снялась совершенно без одежды - фото
Киев отреагировал на слова Путина в Сингапуре о Порошенко
С ножевым ранением госпитализирован Иван Жданов
На президента Украины завели дело из-за поддельных документов
Украина снова задержала корабли России - причина
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
15Шпион, выйди вон!
19:18 (мск), источник: РИА Новости

Умер певец Евгений Осин

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. На 55-м году жизни скончался певец Евгений Осин. Об этом сообщает телеканал «РЕН ТВ».

Наверх
Источник: www.e-osin.com

Причина смерти, а также место и дата похорон артиста пока неизвестны.

Сообщается, что Осин умер в Москве.

Как отмечает телеканал, ранее продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин рассказывал о проблемах Осина со здоровьем. По его словам, у певца были «большие проблемы» с почками, руками и ногами. Телеканал НТВ, в свою очередь, сообщает, что артист страдал от алкогольной зависимости.

Евгений Осин известен широкой публике исполнением песен «Плачет девушка в автомате» (музыка Оскара Фельцмана, стихи — Андрея Вознесенского), «Восьмое марта», «Попутчица».

Музыкант играл в группах «Николай Коперник», «Альянс» и пробовался вокалистом в «Браво». После ухода из последнего коллектива Осин занялся сольной карьерой.

В 1996 году во время выступления Осина в Ростове-на-Дону, проходившего в рамках предвыборной кампании президента России, на сцену поднялся Борис Ельцин. Фотография с события получила Пулитцеровскую премию.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Очевидцы публикуют видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне
Родители поддержали учительницу, избившую ученика
Захарова высмеяла «новое расследование» по делу Скрипалей
Умер лишившийся квартиры из-за мошенников 93-летний ветеран
Диетологи назвали простые способы избавиться от «пивного» живота
Ученые: Земле угрожает малый ледниковый период
Как выглядит «краб», который старше динозавров (фото)
Взялись за старое: Россия покупает бумаги США
Спорт
Юдзуру Ханю выиграл этап серии Гран-при в Москве По сумме короткой и произвольной программ он получил 278,42 балла
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
С тебя причитается: как не влезть в чужие коммунальные долги
Почему россияне до сих пор живут в коммунальных квартирах
Бани, беседки и сараи на участке можно будет не регистрировать: главное
Популярные темы на «Детях»
Развод? Депрессия? 200
Крик души!!! 186
Нужно ли вообще высшее образование? 159
Свадебное платье для второго брака 153
Леди
Модели, которые тебе в бабушки годятся Пенсионный возраст — не повод «забить» на жизнь. Можно стать успешной фотомоделью, актрисой или дефилировать по подиуму.
Все о ремонте
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Подмосковный дом в духе современной западной архитектуры
Как сделать косметический ремонт ванной комнаты за 3 дня
5 быстрых советов для тех, кто делает ремонт самостоятельно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь