Джастин Бибер женился

В июле Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. О том, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, писал портал TMZ. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер «у всех на глазах» попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.