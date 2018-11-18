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00:00 (мск), источник: РИА Новости

Джастин Бибер женился

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Канадский певец Джастин Бибер подтвердил, что известная американская модель и телеведущая Хейли Болдуин стала его женой.

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Источник: AP 2018

«Моя жена великолепна», — написал Бибер в Instagram под фото, на котором улыбающиеся возлюбленные держатся за руки.

Сама модель уже изменила фамилию в своем аккаунте в социальной сети и стала Хейли Бибер.

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В июле Бибер прокомментировал помолвку с Болдуин, заявив, что нашел любовь всей своей жизни. О том, что Бибер сделал предложение племяннице кинорежиссера и актера Алека Болдуина, писал портал TMZ. По данным портала, два очевидца событий утверждают, что предложение было сделано на вечеринке в отеле на Багамах. Охрана певца попросила посетителей ресторана убрать телефоны, а затем Бибер «у всех на глазах» попросил руки Болдуин, и модель ответила согласием.

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