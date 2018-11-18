Безумный аромат: шизофрению распознают по запаху

Российские ученые разрабатывают методику выявления шизофрении по запаху. Исследование основано на наблюдении за собаками, которые иначе реагируют на больных этим недугом, отличая их от здоровых людей. Гипотеза состоит в том, что молекулярный состав газовой среды — чем, по сути, и является запах — у шизофреников отличается от того, что окружает всех остальных. Ученые приступают к первому этапу исследования: они будут обучать собак выявлять больных по запаху. Затем исследователи планируют перенести эксперимент в лабораторию и работать с «запахом шизофрении» методом газовой хроматографии.

На первом этапе

Ученые из Первого МГМУ имени И. М. Сеченова совместно с Институтом проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН приступают к первому этапу масштабного исследования шизофрении. Проблемой диагностики этого заболевания занимаются ученые во всем мире, однако до сих пор ни одной группе исследователей не удалось найти никаких объективных физических показателей, которые отличали бы больного шизофренией от здорового человека. Поэтому выдвинутая российскими специалистами гипотеза об особом молекулярном составе газовой среды, окружающей шизофреника, представляет огромный интерес для науки.

Идея, основанная на наблюдении за тем, как собаки могут отличать запах шизофрении, родилась в лаборатории химической коммуникации и хеморецепции Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН в 70-х годах ХХ века. Ученые заметили, что поисковые собаки могут не только выявить запах конкретного человека из толпы и узнать пол разыскиваемого, но и как-то иначе реагируют на людей с шизофренией. Пока это только наблюдение, чтобы получить достоверные сведения о тех летучих веществах, которые отличают шизофреника, нужно провести десятки экспериментов.

Ученые намерены сначала уловить запаховый след шизофрении с помощью собак, а затем провести детальный лабораторный анализ содержащихся в нем молекул.

— Исследование находится на начальной стадии, — рассказал «Известиям» руководитель Центра биоаналитических исследований и молекулярного дизайна Института трансляционной медицины и биотехнологии Сеченовского университета Александр Носырев. —.

Мы предполагаем, что процесс развития шизофрении в организме влияет на баланс определенных веществ. В частности, речь идет о веществах, участвующих в сахарном обмене.

Мы поставили себе цель разработать методику, с помощью которой по летучим компонентам можно будет определять начальные стадии болезни.

Собака и хроматограф

Ученые планируют взять кровь у больных и здоровых людей и высушить. Затем ее нужно будет поместить на салфетку, добавив определенное количество воды. Такую салфетку, согласно методике предъявления запаховых следов, дают понюхать собакам. Согласно наблюдениям, если после предъявления салфетки отвести обученную собаку к группе людей, где будут присутствовать как больные шизофренией, так и здоровые, она отличит одних от других по запаху крови.

В дальнейшем работы будут перенесены в лабораторию, где компоненты запаха (газовой молекулярной среды, окружающей человека) больных шизофренией повергнутся физико-химическому анализу с использованием газовых хроматографов.

— Есть специальные хроматографы, которые из образца крови, помещенного в так называемый парафазный экстрактор, выделяют запах, — говорит Александр Носырев. — Затем этот запах впрыскивается в специальную ловушку, охлаждается и концентрируется. Мы регистрируем компоненты запаха на хроматографе, и впоследствии эти соединения будут считаться маркерами болезни.

Как рассказала «Известиям» научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН Виктория Крутова, которая руководит первой частью исследований, феномен «особого запаха» был открыт еще в 70-х годах прошлого века.

— Давно известно, что собаки могут различать заболевания, в том числе и психические. Впервые такие исследования проводили американцы, они по запаху определяли меланому. У нас в стране такие работы также ведутся, но они пока носили экспериментально-лабораторный характер. Что касается шизофрении, мы давно знаем, что собаки ее распознают. Но требуется собрать еще очень много доказательных данных, — отметила Виктория Крутова.

Медицинский шпиц

Как рассказала исследователь, в эксперименте принимают участия собаки породы шпиц из питомника института Северцова, причем именно померанские и вольфшпицы. Такой выбор обусловлен тем, что эти псы вполне безобидны для людей и обладают уникальными обонятельными способностями.

— Дело в том, что шпицы по анатомическим особенностям, таким, например, как строение черепа, мало отличимы от естественной видовой нормы. Это дает им очень хороший нюх, — отметила Виктория Крутова.

В задумке коллег-ученых есть рациональное зерно, уверен доцент Института психоанализа, действительный член Европейской и Российской профессиональной психотерапевтической лиги Владимир Файнзильберг.

— Давно известно, что большую роль в формировании психиатрических заболеваний, в том числе шизофрении, играют нейромедиаторы. Так, серотонин ответственен за настроение, а дофамин — за бредовые состояния, другие соединения — за тревожность и формирование страха. Поэтому запах больных действительно может отличаться от запаха здоровых. Но это в теории.

Что касается практики, то мы можем наблюдать, как люди с шизоидными проявлениями хуже соблюдают личную гигиену: они редко моются, не чистят зубы, не пользуются дезодорантами. Это является одним из факторов постановки диагноза.

Поэтому тут тоже можно говорить о том, что запах таких людей отличается, — считает Владимир Файнзильберг.

Президент Независимой психиатрической ассоциации России Юрий Савенко также считает, что работа с запахом может быть эффективна.

— Эти идеи давно витают в психиатрии. Запаху человека вообще уделяется недостаточно внимания. Люди пользуются духами и дезодорантами, что приводит к нарушению задуманных природой схем, к примеру, выбора партнера. С болезнями то же самое, так что направление верное и перспективное, — отметил психиатр.