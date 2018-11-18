Египет возвращается. Что предлагают россиянам туроператоры

Источник: РИА Новости

Теперь появилась возможность купить турпакеты с чартерными перелетами в Израиль и трансфером в Египет. О том, как изменились египетские курорты за время отсутствия российских туристов, сколько стоят новогодние туры и долго ли ждать прямых перелетов на Красное море, — в материале РИА Новости.

Не дождались Хургада, Египет

По словам Анны Подгорной, руководителя туроператорской компании, предложившей туры в Египет с чартерными перелетами в Овду (Израиль), говорить о том, какой будет на них спрос, еще рано. Пока египетские курорты и Эйлат идут на равных, продажи только стартовали. Но в компании уже приняли решение начать полеты из Москвы не с 25 декабря, а с пятого декабря. Раз в десять дней, потом, возможно, чаще.

Стоимость программ на первом рейсе — от 30 тысяч рублей на человека. Это тур на десять дней в трехзвездочную гостиницу. Цена аналогичных программ в «четверки» начинается от 35 тысяч, в «пятерки» — от 42 тысяч.

Речь о Шарм-эш-Шейхе, но цены на близкую к Израилю Табу, а также Нувейбу и Дахаб примерно такие же.

Для справки: от израильской Овды до Табы — 60 километров, до Нувейбы — 140 километров, до Дахаба — 210 километров, до Шарм-эш-Шейха — 280 километров.

Рейс до Каира

Читайте также Туристы раскупают путевки в Таиланд на зиму, не дожидаясь открытия Египта

До этого лишь одна компания продавала пакетные туры в Египет, но с перелетом регулярными рейсами до Каира. «Мы предложили туристам возможность воспользоваться прямыми перелетами до Каира, а потом отправиться на курорты Красного моря групповыми или индивидуальными трансферами», — поясняет PR-директор крупной туроператорской компании Лариса Аханова.

По ее словам, с момента возобновления регулярного сообщения между Москвой и Каиром туристическими предложениями по отдыху в Хургаде и Шарм-эш-Шейхе через Каир воспользовались несколько сотен туристов. Глубина бронирований достигает февраля.

Египет входит в список популярных новогодних направлений. В основном туристы предпочитают курорты Хургады, средняя длительность поездки составляет десять дней, а средний чек на направлении стартует от 46 тысяч рублей.

«Египет продолжает жить полноценной туристической жизнью. И местные, и международные отельные цепочки преодолели шок от потери российских туристов довольно оперативно», — считает Лариса Аханова.

По ее словам, произошла переориентация на другие рынки, прежде всего на туристов из Западной и Восточной Европы, частично — из Китая.

Читайте также Отдых в Турции подорожает для россиян на 15−20%

«Египет был закрыт для россиян, но туристы из многих других стран не прекращали посещать страну, — подтверждает Илья Половинкин, ведущий менеджер PR-отдела крупного туроператора. — Поэтому инфраструктура там функционирует, но, возможно, в меньшем объеме. После возвращения россиян все объекты, очевидно, заработают в полную силу».

Равноценной альтернативы Египту в зимний сезон нет, подчеркнул он.

«Я оценивала направление как профессионал, но при этом мы были в равных условиях с туристами. Те же обеды, те же автобусы, те же отели, — продолжает Лариса Аханова. — На мой взгляд, разлука всем пошла на пользу, качество услуг даже улучшилось. Клиентов меньше, конкуренция выше».

Она добавляет, что голодными туристы не останутся. В семейных отелях даже при стопроцентной загрузке хватает еды: все свежее, ассортимент постоянно обновляют.

Правда, туроператоры советуют подходить к поездке с умом и выбирать в первую очередь четырех- и пятизвездочные отели.

При этом эксперты подчеркивают, что рынок очистился от некачественных и несертифицированных поставщиков туристических услуг.

Еще летом египетские власти проводили ревизию отелей. По сообщениям местной прессы, несколько гостиниц в Шарм-эш-Шейхе, которые позиционируют себя как пятизвездочные, соответствуют лишь трем звездам. Еще 200−300 гостиниц закрыты из-за нехватки туристов.

За первые девять месяцев этого года число иностранных туристов в стране выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го.

«Мы понимаем, что не приблизимся к показателям 2010 года. Но мы стремимся к этому, ведь туризм имеет решающее значение для экономики Египта», — сказала министр туризма Египта Рания Аль-Машат.

Она подчеркнула, что туризм в стране на подъеме и что после «семи лет террористических атак и политических потрясений» сектор покажет результат, лучший с 2012 года. Министр добавила, что «Россия, несомненно, вернется в Шарм-эш-Шейх».

Нужны проверки

Читайте также Путин и ас-Сиси договорились о восстановлении регулярного авиасообщения

Сроки возобновления чартерных программ пока не названы. Российские специалисты должны отправиться в Египет для проверки безопасности аэропортов Шарм-эш-Шейха и Хургады. Но, как сообщал РИА Новости советник руководителя Росавиации Сергей Извольский, информации, когда состоятся эти инспекции, еще нет.

«В первую очередь должна быть обеспечена безопасность российских туристов, и это необходимо подтвердить официальными решениями государственных органов, — отмечает Татьяна Коршунова, ведущий менеджер по связям с общественностью международного туроператора. — До этого говорить о программах, планах и объемах рано».