Справившую нужду во дворе собаку обвинили в расовой нетерпимости

В правоохранительных органах отметили, что за последние три года им поступило около 2,5 тысяч подобных звонков. Один, к примеру, заподозрил нетерпимость и ненависть в распечатывании его конверта на почте, другой — в обнаруженной в саду мертвой крысе, третий — в человеке, который вел агитацию за Brexit.