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09:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Справившую нужду во дворе собаку обвинили в расовой нетерпимости

Британец заявил в полицию на собаку, нагадившую во дворе его дома. По мнению мужчины, животное справило нужду на его территории на почве расизма. Об этом сообщает Daily Mail.

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В правоохранительных органах отметили, что за последние три года им поступило около 2,5 тысяч подобных звонков. Один, к примеру, заподозрил нетерпимость и ненависть в распечатывании его конверта на почте, другой — в обнаруженной в саду мертвой крысе, третий — в человеке, который вел агитацию за Brexit.

Стражи порядка подчеркнули, что такие заявления отнимают у них время, поэтому попросили британцев подумать, прежде чем звонить в полицию.

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