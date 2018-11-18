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10:03 (мск), источник: Mail Новости

В России отпразднуют день рождения Деда Мороза

Ожидание зимних праздников официально стартовало.

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18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Отмечают его в одном из древнейших городов на Русском Севере — Великом Устюге.

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В 1999 году Великий Устюг по инициативе властей был объявлен родиной российского Деда Мороза. Здесь располагается его резиденция, которую ежегодно посещает огромное количество туристов. 18 ноября в резиденции торжественно открывают специальный почтовый ящик, куда посетители могут опустить свое послание.

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Письма Деду Морозу в Великий Устюг отправляют со всей страны. Теперь это можно сделать и по электронной почте. Кроме того, Дед Мороз принимает телефонные звонки, СМС и даже ведет блоги в соцсетях. Официальный сайт у него тоже есть.

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В день рождения Деда Мороза в Великом Устюге состоятся представления для детей, игровая и шоу-программы, световое шоу и фейерверк. Здесь зажгут первую новогоднюю елку страны.

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