В России отпразднуют день рождения Деда Мороза
Ожидание зимних праздников официально стартовало.
Ожидание зимних праздников официально стартовало.
18 ноября в России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Отмечают его в одном из древнейших городов на Русском Севере — Великом Устюге.
В 1999 году Великий Устюг по инициативе властей был объявлен родиной российского Деда Мороза. Здесь располагается его резиденция, которую ежегодно посещает огромное количество туристов. 18 ноября в резиденции торжественно открывают специальный почтовый ящик, куда посетители могут опустить свое послание.
Письма Деду Морозу в Великий Устюг отправляют со всей страны. Теперь это можно сделать и по электронной почте. Кроме того, Дед Мороз принимает телефонные звонки, СМС и даже ведет блоги в соцсетях. Официальный сайт у него тоже есть.
В день рождения Деда Мороза в Великом Устюге состоятся представления для детей, игровая и
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