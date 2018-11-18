Алексей Венедиктов: патриарх Кирилл не оправдал ожиданий Путина

Источник: РИА "Новости"

«Президент недоволен, как развивается история с автокефалией на Украине. Патриарх Кирилл не оправдал… а вот владыко Тихон может…», — такой краткий комментарий Венедиктов написал после того, как Владимир Путин вместе с владыкой Тихоном, которого называют «духовником» президента, посетили Псково-Печерский монастырь.

3 ноября в программе «Будем наблюдать» на радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов высказал мнение о том, что автокефалия украинской церкви Киева стала «последствием неразумного поведения Москвы». Он считает, что отца Тихона Шевкунова «надо похвалить». Ведь раньше владыка заявлял о необходимости именно Московской патриархии дать автокефалию Украинской. «И тогда Константинополю там делать будет нечего», — пояснял Венедиктов.