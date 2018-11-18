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16:27 (мск), источник: RTVi

Алексей Венедиктов: патриарх Кирилл не оправдал ожиданий Путина

Журналист и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов считает, что Владимир Путин недоволен действиями патриарха Кирилла и ситуацией с предоставлением автокефалии Украинской церкви. Об этом он 18 ноября написал в своем телеграм-канале.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент недоволен, как развивается история с автокефалией на Украине. Патриарх Кирилл не оправдал… а вот владыко Тихон может…», — такой краткий комментарий Венедиктов написал после того, как Владимир Путин вместе с владыкой Тихоном, которого называют «духовником» президента, посетили Псково-Печерский монастырь.

3 ноября в программе «Будем наблюдать» на радиостанции «Эхо Москвы» Венедиктов высказал мнение о том, что автокефалия украинской церкви Киева стала «последствием неразумного поведения Москвы». Он считает, что отца Тихона Шевкунова «надо похвалить». Ведь раньше владыка заявлял о необходимости именно Московской патриархии дать автокефалию Украинской. «И тогда Константинополю там делать будет нечего», — пояснял Венедиктов.

В начале ноября президент Украины Петр Порошенко и патриарх Варфоломей подписали соглашение о создании Украинской церкви. Это произошло спустя месяц после того, как Константинополь снял анафему с главы Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и архиепископа Макария. Тогда же Киевский патриархат признали канонической церковью. После этого Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение с Константинополем.

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11:42 (мск)© Ньюстюб
 Алексей Венедиктов: патриарх Кирилл не оправдал ожиданий Путина
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