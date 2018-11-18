«Так начинается фашизм». Эксперты о скандале вокруг мультфильма «Маша и Медведь»

Авторы статьи ссылаются на выводы эстонского преподавателя Приита Хыбемяги из института коммуникации в Таллинском университете. По его словам, медведь символизирует собой Россию, и основная задача этого персонажа — привить детям положительный образ страны. Хыбемяги считает, что мультсериал является частью кампании, которая представляет угрозу национальной безопасности Эстонии.
Специалист по вопросам безопасности из Букингемского университета Энтони Глис рассказал Times: «Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на эти обвинения, попытавшись перевести фокус внимания на оппонентов: «Если Маша из мультика “Маша и Медведь”, с точки зрения британских учёных, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из “Том и Джерри”?», — написала она на своей странице в Facebook.
Такой же тон был сохранен и на официальном уровне. Российское посольство в Великобритании в своем Twitter с сарказмом ответили на обвинения Times: «The Times подняли важную проблему: как Великобритании спастись от “Маши и Медведя”? Открыть особый антимультипликационный центр где-нибудь в районе Прибалтики? Добавить всех художников, работающих над мультфильмом, в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход!».
По мнению Маргариты Симоньян, обвинения Times основаны исключительно на проблемах в отношениях с Россией: «Британскую прессу смущает именно то, что Маша — русская. Что она похожа на Путина. Что медведь слишком хороший и может заставить британских детей перестать ненавидеть Россию», — пишет Симоньян.
Она отмечает, что именно так начинается фашизм: «Очень скоро мы услышим голоса, что российских гимнасток или, там, фигуристок нельзя пускать на соревнования не потому, что допинг, а потому что их успех, как Машин медведь, может заронить в британской молодежи недопустимую приязнь к русским. Ровно так и начинается фашизм. Ровно так. Перечитайте своего великого Оруэлла. Особенно статью “Антисемитизм в Британии”. И ужаснитесь», — отмечает Симоньян.
Косвенно продолжает эту линию и эксперт Александр Морозов, считающий, что в скором времени все, созданное «при Путине», будет признано токсичным: «Разгромили Касперского, сейчас громят “Машу и Медведь” (в The Times). На раннем этапе люди говорят: давайте посмотрим реалистично: Russia Today — это 100% токсично, а, допустим, Росструдничество — оно ведь ничего не делает вообще (кроме вечеров матрешки), поэтому оно безопасно и малотоксично. Или, например, некоторые специалисты по международным делам говорят: да, фонд “Русский мир” во главе с внуком Молотова — это токсично, а, допустим, РСМД вместе с Андреем Кортуновым и молодыми экспертами, выпускниками европейских вузов — это пока допустимо», — считает эксперт.
«Маша и Медведь» — российский мультфильм, который популярен и за пределами нашей страны. На официальный YouTube-канал мультфильма подписано 17 млн человек. А все серии мультсериала посмотрели более 17 млрд раз.