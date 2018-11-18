«Так начинается фашизм». Эксперты о скандале вокруг мультфильма «Маша и Медведь»

Источник: РИА "Новости"

Авторы статьи ссылаются на выводы эстонского преподавателя Приита Хыбемяги из института коммуникации в Таллинском университете. По его словам, медведь символизирует собой Россию, и основная задача этого персонажа — привить детям положительный образ страны. Хыбемяги считает, что мультсериал является частью кампании, которая представляет угрозу национальной безопасности Эстонии.

Специалист по вопросам безопасности из Букингемского университета Энтони Глис рассказал Times: «Маша бывает дерзкой, даже несносной, но также и решительной. Она пытается прыгнуть выше головы. Не было бы преувеличением увидеть в ней нечто такое путинское».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже ответила на эти обвинения, попытавшись перевести фокус внимания на оппонентов: «Если Маша из мультика “Маша и Медведь”, с точки зрения британских учёных, символизирует современную Россию, то что же тогда воплощает Том из “Том и Джерри”?», — написала она на своей странице в Facebook.



Такой же тон был сохранен и на официальном уровне. Российское посольство в Великобритании в своем Twitter с сарказмом ответили на обвинения Times: «The Times подняли важную проблему: как Великобритании спастись от “Маши и Медведя”? Открыть особый антимультипликационный центр где-нибудь в районе Прибалтики? Добавить всех художников, работающих над мультфильмом, в санкционный список ЕС? Очевидно, что необходим решительный и очень дорогостоящий подход!».



По мнению Маргариты Симоньян, обвинения Times основаны исключительно на проблемах в отношениях с Россией: «Британскую прессу смущает именно то, что Маша — русская. Что она похожа на Путина. Что медведь слишком хороший и может заставить британских детей перестать ненавидеть Россию», — пишет Симоньян.



