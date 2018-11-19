Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Раскрыты детали гибели украинских силовиков под Донецком
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Певец Данко объяснил, почему не хочет общаться с дочкой с ДЦП
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Как выбрать раскладной диван: плюсы, минусы, советы
Контрсанкции против Украины: пострадавшие в лицах Контрсанкции Москвы против Киева затронут всех украинских промышленников
Николаев умилил поклонников снимком своей дочки с Лизой Галкиной
Собчак призналась, что расплакалась, узнав о беременности
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Женщину высосало в окно иллюминатора на высоте 10 тыс метров
Врач: в больницу поступил обездвиженный Янукович
Громкий провал мгновенно спустил актрису с вершины Голливуда
Полезный продукт, избыток которого вредит печени
Иудеи избили стюардессу и потребовали посадить самолет - причина
Взрыв смертницы в Грозном попал на видео
Утверждены дополнительные повышения тарифов ЖКХ в 2019 году
В правительстве испугались снижения цен на жилье
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
22Самые крупные учения НАТО со времен холодной войны
00:33 (мск), источник: ТАСС

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Корабль причалил к служебному модулю «Звезда».

Наверх
Источник: Reuters

Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС) после двухсуточного полета вокруг Земли. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Стыковка грузового корабля “Прогресс МС-10” с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 мск», — сказали в ЦУП, уточнив, что корабль причалил к служебному модулю «Звезда».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала с космодрома Байконур 16 ноября в 21:14 мск. Через несколько минут после старта корабль отделился от ракеты и продолжил самостоятельный полет к МКС. «Прогресс» доставил на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Этот грузовой корабль должен был отправиться к МКС 30 октября, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» его запуск был перенесен на 16 ноября. Носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

Читайте также
На японском модуле МКС вновь появилась протечка

Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы увода боковых блоков в сторону от ракеты. Экипаж «Союза МС-10» — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

Старт «Прогресса МС-10» стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты «Союз-ФГ». «Прогрессы» несколько раз запустили на «Союзах-ФГ» перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее грузовые корабли отправлялись к МКС с помощью ракет «Союз-У», а затем — на носителях «Союз-2.1а». Предыдущий корабль — «Прогресс МС-09», который был запущен на ракете «Союз-2.1а» 10 июля текущего года, — впервые долетел до МКС по сверхкороткой схеме, его полет длился менее четырех часов.

Утечка воздуха на МКС. Версии
2 ноябряРогозин: отверстие в «Союзе» могли просверлить на Байконуре
1 октябряРоскосмос исключил одну из версий появления отверстия в «Союзе»
16 сентябряИсточник рассказал о найденных фотографиях «Союза» до появления отверстия

Читайте также:

 Как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Песков исключил автоматическую передачу Курил Японии
Венедиктов: патриарх Кирилл не оправдал ожиданий Путина
Премьер Польши увидел в «Северном потоке-2» угрозу для Украины
Эксперты высказались о скандале вокруг «Маши и Медведя»
Фигуристка из России устроила стриптиз на соревнованиях в Москве
Швейцария разбила Бельгию и вышла в финальную стадию Лиги наций
Спорт
Англия мстит хорватам за ЧМ. До победы в Лиге наций — два матча Влашич помог гостям забить, но Кейн и компания сильнее. Главное о матче Лиги наций УЕФА, в котором сборная Англии обыграла Хорватию
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
Toyota представила новый седан Corolla (фото) Двенадцатое поколение «четырехдверки» переехало на модульную платформу TNGA, на которой построены последние версии моделей Prius и Camry, а также C-HR
Кино
Бузова показала свою квартиру в шоу Малахова Певица пригласила телеведущего и съемочную группу к себе домой и похвасталась подарком от Киркорова
Недвижимость
Как взять ипотеку, не платить и сохранить квартиру
Москва может лишиться знаменитого кинотеатра
Кто сможет с января не платить часть взносов на капремонт дома?
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Дети
41-летняя Джессика Честейн впервые стала мамой Ребенка голливудской звезде родила суррогатная мать
Леди
Модели, которые тебе в бабушки годятся Пенсионный возраст — не повод «забить» на жизнь. Можно стать успешной фотомоделью, актрисой или дефилировать по подиуму.
Все о ремонте
Как выглядит двушка в Швеции с проходной кухней (фото)
Как исправить неудачную планировку в квартире: 6 примеров
Уютный дом для семьи в стиле американская неоклассика
Панорамные окна и белые стены: дизайн квартиры в Москве
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь