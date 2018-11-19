Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС

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Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС) после двухсуточного полета вокруг Земли. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Стыковка грузового корабля “Прогресс МС-10” с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 мск», — сказали в ЦУП, уточнив, что корабль причалил к служебному модулю «Звезда».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблем «Прогресс МС-10» стартовала с космодрома Байконур 16 ноября в 21:14 мск. Через несколько минут после старта корабль отделился от ракеты и продолжил самостоятельный полет к МКС. «Прогресс» доставил на МКС около 2,5 т различных грузов, в том числе топливо, воду и сжатые газы.

Этот грузовой корабль должен был отправиться к МКС 30 октября, однако из-за аварии ракеты «Союз-ФГ» его запуск был перенесен на 16 ноября. Носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

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Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика системы увода боковых блоков в сторону от ракеты. Экипаж «Союза МС-10» — космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг — не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения. Это первое за 35 лет чрезвычайное происшествие при запуске пилотируемого корабля.

Старт «Прогресса МС-10» стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты «Союз-ФГ». «Прогрессы» несколько раз запустили на «Союзах-ФГ» перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее грузовые корабли отправлялись к МКС с помощью ракет «Союз-У», а затем — на носителях «Союз-2.1а». Предыдущий корабль — «Прогресс МС-09», который был запущен на ракете «Союз-2.1а» 10 июля текущего года, — впервые долетел до МКС по сверхкороткой схеме, его полет длился менее четырех часов.