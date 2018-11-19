Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался к МКС
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Корабль причалил к служебному модулю «Звезда».
МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/ — Корабль причалил к служебному модулю «Звезда».
Грузовой корабль «Прогресс МС-10» пристыковался в воскресенье к Международной космической станции (МКС) после двухсуточного полета вокруг Земли. Об этом сообщили в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).
«Стыковка грузового корабля “Прогресс МС-10” с орбитальной станцией произошла в автоматическом режиме в 22:29 мск», — сказали в ЦУП, уточнив, что корабль причалил к служебному модулю «Звезда».
Этот грузовой корабль должен был отправиться к МКС 30 октября, однако
Комиссия пришла к выводу, что инцидент произошел
Старт «Прогресса МС-10» стал первым с начала 2000-х годов пуском грузового корабля с помощью ракеты «Союз-ФГ». «Прогрессы» несколько раз запустили на «Союзах-ФГ» перед тем, как перевести на эти носители запуски пилотируемых кораблей. Позднее грузовые корабли отправлялись к МКС с помощью ракет «Союз-У», а затем — на носителях «Союз-2.1а». Предыдущий корабль — «Прогресс МС-09», который был запущен на ракете «Союз-2.1а» 10 июля текущего года, — впервые долетел до МКС по сверхкороткой схеме, его полет длился менее четырех часов.
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