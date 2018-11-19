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08:53 (мск), источник: Известия

Смешанные чувства: россияне ощущают надежду и растерянность

«Левада-центр» выяснил, какие чувства граждане страны отмечают в окружающих их людях.

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Источник: Reuters

Россияне считают, что окружающие их люди чаще всего испытывают усталость и надежду, растерянность и вместе с тем гордость за свой народ. В общественном мнении наблюдается «эмоциональная двойственность»: за год баланс позитивных и негативных ответов практически не изменился. Так в «Левада-центре» прокомментировали данные своего исследования, с результатами которого ознакомились «Известия». Большое число негативных оценок может говорить о недоверии, которое граждане испытывают к окружающим их людям, считают эксперты.

Социологи давали каждому респонденту карточку со списком чувств, из которого можно было выбрать несколько ответов. Участники опроса отвечали, какие чувства, на их взгляд, проявились и окрепли в окружающих за последние годы.

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Самыми популярными в итоге оказались два весьма противоречивых чувства. Так, 34% опрошенных отмечают в соотечественниках усталость и безразличие. Еще столько же (34%) полагают, что окружающие их люди испытывают надежду. В прошлом году это также были самые популярные ответы.

По сравнению с прошлым, в нынешнем году респонденты стали чаще указывать на растерянность (20% вместо 17%). Вместе с тем стало больше тех, кто гордится своим народом (19% против 14%).

При этом суммарный баланс между позитивными и негативными чувствами за прошедший год остался практически без изменений, отмечают эксперты «Левада-центра». Так, социолог Карина Пипия, комментируя для «Известий» данные опроса, указала на «эмоциональную двойственность общественного мнения».

С одной стороны, исследователи видят рост обеспокоенности населения проблемами, связанными с материальным положением, с другой — надежду.

Важно понимать, указала социолог, что участников исследования намеренно спрашивали об окружающих, чтобы избежать стеснения, которое могло бы возникнуть, если бы человек отвечал о своих чувствах.

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— В этом году предлагаемые варианты можно разложить согласно пирамиде потребностей Маслоу: на базовые (страха, усталости, ожесточения) и чувства более высокого порядка (ответственности за происходящее, уверенности, собственного достоинства). Первые связаны с удовлетворением базовых потребностей (в еде, безопасности, стабильной работе), без которых человек не будет задумываться о гордости или чувстве гражданского долга, — отметила эксперт.

Противоречивость общественного мнения — известное социологам явление, считает директор Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Ирина Мерсиянова.

— В наших опросах тоже бывает, когда каждый из вариантов набирает одинаковое количество ответов. Я просто принимаю это как эмпирический факт, — сказала она.

Подобные чувства можно назвать ментальными, раскрывающими менталитет россиян в определенный временной отрезок, считает политтехнолог Дмитрий Фетисов.

Количество негативных оценок достаточно высоко и позволяет говорить как о недоверии россиян к окружающим, так и о разрозненности общества.

Чтобы понять, удовлетворены ли люди своей жизнью, надо изучить запросы граждан и определить «уровень счастья», полагает директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков. Эти показатели следует учитывать во всех вопросах государственной политики, отметил эксперт.

Опрос «Левада-центра» проводился с 18 по 24 октября 2018 года. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 136 населенных пунктов, 52 субъектов РФ. Социологи общались с респондентами на дому.

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