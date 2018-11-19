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04:58 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали самый опасный вид общественного транспорта

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Почти половина (47%) россиян считает, что самым опасным видом транспорта являются маршрутки, более трети (38%) — самолет, следует из исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

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Источник: Агентство «Москва»

По данным исследования, самым опасным видом общественного транспорта 47% опрошенных называют маршрутное такси. Среди москвичей и жителей Санкт-Петербурга эта доля выше — 59%. По мнению 38% респондентов, наиболее опасным видом транспорта является самолет. Почти четверть опрошенных — 23% — считают самым опасным средством передвижения междугородний автобус, 17% — наземный городской транспорт.

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Кроме этого, опрос показал, что общественный транспорт является у россиян самым популярным. Так, 74% опрошенных за последний год пользовались наземным городским транспортом (автобусом, троллейбусом, трамваем), 63% ездили в течение этого же времени на маршрутке, 42% — на междугороднем автобусе. Кроме того, 32% респондентов за последний год передвигались на метро, 25% — на поезде, 23% — на электричке.

Главной причиной опасений при передвижении на маршрутке у 31% респондентов, которые за последний год пользовались этим видом транспорта, стали аварии по вине водителя.

По данным исследования, 30% авиапассажиров боятся перелетов из-за плохого технического состояния транспортного средства. Помимо этого, 33% передвигающихся на метро опасаются террористических актов в подземке.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 9 ноября 2018 года среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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