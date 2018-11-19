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09:09 (мск), источник: Интерфакс

1,8 млрд долларов подарил своей альма-матер экс-мэр Нью-Йорка Блумберг

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал $1,8 млрд университету Джона Хопкинса для оказания помощи малоимущим студентам, сообщил он в редакционной колонке New York Times.

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Источник: AFP 2018
Отказ студентам в поступлении на основании их платежеспособности подрывает равные возможности. (…) И это наносит удар американской мечте в самое сердце: идее о том, что каждый человек из каждой общины имеет шанс подняться на основе его заслуг.

Он выразил надежду, что его подарок, который считается крупнейшим частным пожертвованием в настоящее время, позволит университету в Балтиморе значительно расширить свои пакеты помощи студентам и устранит необходимость в получении ими кредитов.

Блумберг окончил университет Джона Хопкинса в 1964 году. Тогда же он сделал свое первое пожертвование университету в $5. Как отметил в своей статье экс-мэр Нью-Йорка, ему удалось поступить в вуз благодаря студенческому кредиту и подработкам.

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