1,8 млрд долларов подарил своей альма-матер экс-мэр Нью-Йорка Блумберг
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Бывший мэр
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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Бывший мэр
Отказ студентам в поступлении на основании их платежеспособности подрывает равные возможности. (…) И это наносит удар американской мечте в самое сердце: идее о том, что каждый человек из каждой общины имеет шанс подняться на основе его заслуг.
Он выразил надежду, что его подарок, который считается крупнейшим частным пожертвованием в настоящее время, позволит университету в Балтиморе значительно расширить свои пакеты помощи студентам и устранит необходимость в получении ими кредитов.
I’m giving $1.8 billion to @JohnsHopkins for financial aid so admissions can be permanently need blind. I want to open the same door of opportunity that I had for generations of talented students, regardless of financial circumstances. https://t.co/zgyD7jDGfI— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) 18 ноября 2018 г.
Блумберг окончил университет Джона Хопкинса в 1964 году. Тогда же он сделал свое первое пожертвование университету в $5. Как отметил в своей статье