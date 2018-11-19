В Риме запретили пить и наряжаться центурионом

Источник: Reuters

Как отмечает издание, на протяжении многих лет в власти итальянского города пытались бороться с костюмированными «гладиаторами» (хотя большинство наряжались скорее в римских центурионов) из-за назойливости и приставаний к туристам.

Теперь любителям подобных костюмов грозит штраф в €400.

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«После 72 лет ожидания в Риме теперь действуют новые правила городской полиции», — сказала мэр Рима Вирджиния Раджи.

Помимо штрафов за наряд центуриона, полиция может выписать взыскание за плавание в фонтанах и питание в запретных зонах. Раньше такие штрафы были временной мерой, теперь станут постоянными. За купание в фонтане придется заплатить €900.