«Я не очень понимаю, почему эти ролики мы сейчас должны с вами обсуждать?»: министр просвещения прокомментировала ситуацию в школах

Источник: РИА "Новости"

Министр просвещения России Ольга Васильева стала гостьей программы первого канала «Толстой. Воскресенье». Основными вопросами для обсуждения стали произошедшие за последнее время в российских школах инциденты с избиением и оскорблением учеников, а также тест Рособрнадзора, показавший, что половина учителей не знают своего предмета.

Министр Ольга Васильева заявила, что результаты этого исследования некорректны:

Коллеги, касаемо этого исследования, я хочу, чтобы услышали все: исследование не закончилось, результаты, которые опубликованы, — незаконченного исследования. Мое глубочайшее убеждение, что оно некорректно от начала и до конца. Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным.

Ролики о неадекватном поведении учителей, которые показали в эфире программы, Ольга Васильева прокомментировала так: «У меня возникает вопрос: почему среди этих сюжетов, которые вы показали, не было позитивных сюжетов? Почему не рассказали про человека, который 40 лет проработал учителем истории и свой единственный миллион, который накопил, отдал в детский центр “Гаврош”?». Также министр добавила: «Я не очень понимаю, почему эти ролики мы сейчас должны с вами обсуждать?».

Напомним, на прошлой неделе Рособрнадзор подвел предварительные итоги исследования компетенций школьных учителей, которое проходило в рамках государственной программы по повышению качества образования. По результатам, половина учителей математики и информатики, а также «Основ духовно-нравственной культуры» не справились с тестом по своему же предмету. Также почти четверть учителей провалили задания по таким предметам как экономика, «Россия в мире», русский язык и литература. А успешнее всего удалось сделать тест преподавателям по праву и обществознанию.

Также за прошедшие две недели произошло сразу несколько громких инцидентов в российских образовательных учреждениях. В школе № 1 города Холмск в Сахалинской области учительница русского языка и литературы при всем классе в грубой форме отчитала школьницу, потому что ей не понравился внешний вид девочки. Позже учитель истории и обществознания школы № 20 в поселке Таёжный Богучанского района Красноярского края Евдокия Королева заявила десятиклассникам, которые написали на доске «Путин — вор», что за такое «в советское время был бы расстрел».