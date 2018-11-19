Где растет цветок, похожий на летучую мышь (фото)
В России его можно увидеть в теплицах и оранжереях.
В России его можно увидеть в теплицах и оранжереях.
В тропиках
У такки черные цветки в форме летучей мыши и длинные «бакенбарды» — прицветники. Высота «летучей мыши» колеблется от 40 см до 1 м, а один из видов достигает 3 м.
В природе такка растет во влажных вечнозеленых лесах или на морских побережьях. Некоторые виды могут переносить и более сухой климат. В сухой сезон у них отмирает надземная часть, чтобы вновь быстро отрасти с началом дождей.
В России увидеть такку можно в теплицах и оранжереях. Один из ее видов — такку цельнолистную (Тассa integrifalia) — можно найти даже в цветочных магазинах.
В тропических странах такку культивируют — молодые листья и соцветия этого растения употребляют в пищу, например, для приготовления карри. Из стеблей плетут шляпы, а кореневища перемалывают в муку, которая пользуется спросом у кондитеров и фитотерапевтов.
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