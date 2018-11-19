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11:56 (мск), источник: Mail Новости

Где растет цветок, похожий на летучую мышь (фото)

В России его можно увидеть в теплицах и оранжереях.

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В тропиках Юго-Восточной Азии встречается необычное растение, которое из-за причудливой формы цветков еще называют «летучей мышью» или «языком дьявола». Это многолетник такка из семейства Диоскорейные.

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У такки черные цветки в форме летучей мыши и длинные «бакенбарды» — прицветники. Высота «летучей мыши» колеблется от 40 см до 1 м, а один из видов достигает 3 м.

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В природе такка растет во влажных вечнозеленых лесах или на морских побережьях. Некоторые виды могут переносить и более сухой климат. В сухой сезон у них отмирает надземная часть, чтобы вновь быстро отрасти с началом дождей.

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В России увидеть такку можно в теплицах и оранжереях. Один из ее видов — такку цельнолистную (Тассa integrifalia) — можно найти даже в цветочных магазинах.

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В тропических странах такку культивируют — молодые листья и соцветия этого растения употребляют в пищу, например, для приготовления карри. Из стеблей плетут шляпы, а кореневища перемалывают в муку, которая пользуется спросом у кондитеров и фитотерапевтов.

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