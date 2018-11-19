Подкинули на детей: в России увеличится размер декретных выплат

Источник: Reuters

В России со следующего года увеличится размер выплат по беременности и родам и ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Как уточнили ТАСС в в пресс-службе Федерального фонда социального страхования (ФСС), максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет с 1 января 2019 года вырастет до 26 тыс. рублей. В 2018 году он составлял 24 тыс. рублей.

Для расчета данного пособия берется суммарная ежегодная заработная плата за два предшествующих года, но не выше предельной базы. А она на 2018 год установлена на уровне 815 тыс. рублей против 755 тыс. руб. в этом году. Увеличение этого показателя позволяет увеличить максимальный размер пособий по беременности и родам, а также ежемесячного пособия по уходу за ребенком.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком за полный календарный месяц с 1 января 2019 будет составлять 26 152,27 руб. Федеральный фонд социального страхования

Вырастет также минимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска. С 1 января 2019 года он составит 51 919 рублей.

Максимальный размер этой выплаты будет установлен на уровне свыше 301 тыс. руб. В 2018 году он составлял 282 тыс. рублей.

В то же время, если у застрахованного лица заработок отсутствовал, либо был очень маленьким, то указанное данное пособие будет начисляться на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ) — он с нового года вырастет до 11 280 рублей с нынешних 11 163 руб.

При этом, минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет увеличится с 1 января 2019 года до 4,5 тыс. рублей.

В случае отсутствия или минимального размера заработка указанное пособие также будет исчисляться из МРОТ. Ранее минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет был увеличен до 4,4 тыс. рублей. Таким образом, в следующем году размер этой выплаты увеличится примерно на 100 рублей.

В то же время самая критикуемая выплата для молодых матерей — ежемесячное пособие по уходу за ребенком от 1,5 до 3-х лет остается пока на уровне 50 рублей. Эксперты, депутаты и ряд общественных деятелей неоднократно поднимали этот вопрос, однако системного решения проблемы пока нет.

Справедливости ради надо отметить, что во многих развитых странах подобные выплаты и вовсе отсутствуют.

В большинстве европейских стран декретный отпуск в совокупности с отпуском по уходу за ребенком варьируется от 16 до 36 недель. Из них 12 — 14 недель занимает оплачиваемый восстановительный период, остальное время оплачивается государством частично либо не оплачивается совсем.

Ранее правительство РФ определило выделить на нацпроект «Демография» 3,8 трлн рублей до 2024 года. Смысл проекта в повышении рождаемости и сокращении смертности россиян. В первую очередь программа рассчитана на поддержку семей с целью стимулировать рождаемость, создание мест в яслях для детей до трех лет, поддержку и формирование здорового образа жизни, модернизацию спортивной инфраструктуры, а также социализацию и поддержку старшего поколения.

Между тем в этом году Федеральная служба государственной статистики (Росстат) зафиксировала снижение рождаемости в стране. За десять месяцев нынешнего года этот показатель снизился на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Из статистики следует, что с января по сентябрь нынешнего года родились 1,21 млн человек, в то время как в прошлом году за этот же такой показатель составлял 1,27 млн человек. Также, по данным ведомства, в России за первые десять месяцев 2018 года выросло число умерших на 100 тысяч человек (с 1,37 млн до 1,38 млн) по сравнению с 2017-м.

Лидерами по рождаемости стали Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, а также Краснодарский край, республика Дагестан, Свердловская область и Татарстан. При этом в этих же регионах была зафиксирована самая высокая смертность.

Между тем, министерство труда и социальной защиты России подсчитало, что к 2020 году в России показатели рождаемости вырастут в Чечне, Туве и Горном Алтае. По прогнозу ведомства, коэффициент рождаемости, т. е. число детей на одну женщину, через два года должен составить в среднем по стране 1,65, а в Сибири и на Кавказе этот показатель превысит 2.

Самый высокий показатель ожидается в Тыве — 3,4. Далее в Чечне (2,92), республике Алтай (2,9), Ненецком автономном округе (2,52) и Бурятии (2,28).

По экспертным оценкам, высокие показатели рождаемости характерны для регионов с сильными семейными традициями, большой долей молодого населения и успешной реализацией программы господдержки рождаемости. А вот среди регионов с самыми низкими показателями рождаемости вполне могут оказаться Москва, Ленинградская, Воронежская, Томская и Смоленская области.