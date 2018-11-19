Кровяное давление у амазонских индейцев не растет с возрастом

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Повышенное кровяное давление связано с множеством проблем кровеносной системы, оно может повлиять на возникновение инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. В большинстве стран значение этого параметра начинает увеличиваться уже в раннем возрасте. Например, в США давление растет на 1,5 и 1,9 миллиметра ртутного столба в год у мальчиков и девочек соответственно, и на 0,6 — у взрослых.

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В рамках новой работы ученые изучали представителей племен яномамо и екуана, которые живут на границе Венесуэлы и Бразилии. Яномамо — охотники и собиратели, они практически полностью изолированы от внешнего мира. Екуана же не так часто, но довольно регулярно контактируют с цивилизацией, поэтому в их рационе есть небольшая доля обработанных продуктов. Результаты исследования 72 яномамо в возрасте от 1 до 60 лет показали, что у всех испытуемых кровяное давление в среднем одинаковое — около 95 на 63 мм рт.ст., в то время как в США среднее давление у взрослых составляет 121 на 71.

«Идея о том, что кровяное давление увеличивается с возрастом, широко распространена в кардиологии, но наши исследования предоставляют свидетельства, что это следствие западной диеты и образа жизни, а не старения как такового», — говорит ведущий автор новой работы Ноэль Мюллер из Университета Джонса Хопкинса (США).

Идею о связи давления с рационом дополнительно подтвердило изучение 83 представителей екуана.

Согласно данным новой работы, их кровяное давление растет примерно на 0,25 мм рт.ст. в год. В результате к десяти годам давление у екуана в среднем на 5,8 мм рт. ст. больше, чем у яномамо, и на 15,9 мм рт. ст. больше к 50 годам. Такой темп существенно меньше, чем в западном мире, но, тем не менее, заметен.