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13:00 (мск), источник: Известия

Memento горе: как живет мальчик, который ничего не помнит

После ДТП молодому человеку приходится записывать все события дня в тетрадь.

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В блокнотах 26-летнего Чэнь Хун-чжи — вся его жизнь. Девять лет назад тайванец потерял память в результате ДТП, он даже не может вспомнить, что делал час назад. «Я использую блокнот, чтобы не забыть, кому я помог сегодня, что сделал на ферме, был ли дождь», — признается он. Чэнь живет со своей 65-летней мачехой в отдаленной деревне на северо-западе Тайваня. «Однажды я потерял одну из своих тетрадей, — рассказывает он. — Я так расстроился, что заплакал и попросил отца помочь в поисках». Четыре года назад отец умер, теперь они живут на государственную пенсию по инвалидности и небольшой доход от фруктов и овощей, которые продают соседям. Те зовут Чэня «мальчик-блокнот»

Reuters
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Доктор Линь Мин-тенг, завотделением психиатрии Центрального госпиталя ветеранов в Тайбэе, утверждает, что в состоянии пациента наблюдается большой прогресс: «На снимке мы видим, что во время аварии пострадала большая часть его мозга. При таких повреждениях удивительно то, что он делает сейчас. Раньше он помнил только то, что делал пять-десять минут назад»

Reuters
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Блокнот Чэня

Reuters
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Чэнь любит поболтать с соседями

Reuters
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Чэнь и его мачеха обрабатывают свои сельскохозяйственные угодья. Женщина мечтает вернуться в свой родной город в Индонезии, но говорит, что не может оставить Чэна одного: «Если я уеду, кто позаботится о моем сыне? Я не представляю, что его ждет после моей смерти»

Reuters
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Чэнь молится и просит помочь ему найти потерянный на улице телефон

Reuters
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Запись Чэня за 7 ноября. Он пишет, что купил некоторые мелочи своей мачехе, выдернул 1998 сорняков, навестил друга, сестру Джанг, помог соседу дяде Шао и лег спать в половине одиннадцатого. К тексту прилагается фото с хурмой, собранной в саду дяди Шао

Reuters
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Чэнь у себя дома в Синьчжу

Reuters
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Чень у своего дома продает свечу

Reuters
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Водные процедуры

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26 сентября Чэнь записал, что заработал 6600 тайваньских долларов ($214,7), продав выигранный в лотерею приз, накормил своего соседа, собаку дяди Шао, выдернул 888 сорняков, навестил сестру Джанг и лег спать в половину десятого вечера

Reuters
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Чэнь обедает

Reuters
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6 ноября он нашел свой мобильный телефон, пообедал в KFC, сходил на выборы и лег спать без двадцати одиннадцать

Reuters
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