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13:03 (мск), источник: Mail Новости

В Британии «всплыла» деревня, затопленная во время Второй мировой

Посмотреть на руины едут сотни туристов.

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В британском Дербишире неожиданно стали видны руины деревни, затопленной еще во время Второй мировой войны.

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Деревня Деруэнт и окрестные поселки были отселены в 1940-х годах — рядом возводили плотину. В 1945 году в этом месте на реках Эшоп и Деруэнт торжественно открыли водохранилище Ледибауэр. Деревня Деруэнт навсегда скрылась под водой.

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Засушливая весна и исключительно жаркое лето в регионе медленно понижали уровень воды в хранилище, и за последние четыре недели над водой постепенно стали видны руины Деруэнта. Они привлекли внимание местных жителей и туристов, наплыв которых растет с каждым днем.

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Подобное явление случалось лишь дважды — в 1976 и 1995 годах.

Туристов, приехавших посмотреть на руины Деруэнта, предупреждают: подходить к деревне слишком близко опасно. В начале ноября здесь пришлось вызывать команду спасателей, чтобы достать человека, провалившегося в грязь.

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