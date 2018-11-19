В Британии «всплыла» деревня, затопленная во время Второй мировой
Посмотреть на руины едут сотни туристов.
Посмотреть на руины едут сотни туристов.
В британском Дербишире неожиданно стали видны руины деревни, затопленной еще во время Второй мировой войны.
Деревня Деруэнт и окрестные поселки были отселены в 1940-х годах — рядом возводили плотину. В 1945 году в этом месте на реках Эшоп и Деруэнт торжественно открыли водохранилище Ледибауэр. Деревня Деруэнт навсегда скрылась под водой.
Засушливая весна и исключительно жаркое лето в регионе медленно понижали уровень воды в хранилище, и за последние четыре недели над водой постепенно стали видны руины Деруэнта. Они привлекли внимание местных жителей и туристов, наплыв которых растет с каждым днем.
Подобное явление случалось лишь дважды — в 1976 и 1995 годах.
Туристов, приехавших посмотреть на руины Деруэнта, предупреждают: подходить к деревне слишком близко опасно. В начале ноября здесь пришлось вызывать команду спасателей, чтобы достать человека, провалившегося в грязь.
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