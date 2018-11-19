Соцсети раскритиковали предложение о неограниченном доступе к данным пользователей
Представитель «Вконтакте» отметил, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.
Представитель «Вконтакте» отметил, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.
МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. «ВКонтакте» и «Одноклассники» считают, что предложение по регулированию оборота данных пользователей в соцсетях, которое, в частности, предполагает неограниченный доступ к их данным на
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что центр компетенции АНО «Цифровая экономика» подготовил концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей в соцсетях. Предполагается, что социальные сети и другие
«Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских
В соцсети считают, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.
«Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными», — заключил представитель соцсети.
В то же время представитель социальной сети «Одноклассники» заявил ТАСС, что подобные предложения не учитывают мировые тренды в области работы с пользовательскими данными. «Если данные будут передаваться третьим лицам для коммерческого использования и без согласия пользователей, никто не сможет гарантировать защиту от их злонамеренного использования. При этом пользователи никак не смогут контролировать, какая информация о них в данный момент доступна», — считают в «Одноклассниках».