Соцсети раскритиковали предложение о неограниченном доступе к данным пользователей

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МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. «ВКонтакте» и «Одноклассники» считают, что предложение по регулированию оборота данных пользователей в соцсетях, которое, в частности, предполагает неограниченный доступ к их данным на интернет-площадках, может создать угрозу сохранения конфиденциальности информации в рунете, сообщили ТАСС в пресс-службах соцсетей.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что центр компетенции АНО «Цифровая экономика» подготовил концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей в соцсетях. Предполагается, что социальные сети и другие интернет-площадки будут обязаны информировать пользователей при регистрации о типе соцсети. В случае если интернет-площадка является открытой, сбор данных пользователя автоматически станет общедоступным для неограниченного круга лиц. При этом если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации, говорится в документе, который имеется в распоряжении газеты.

«Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса. Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться», — сообщил представитель «ВКонтакте».

В соцсети считают, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.

«Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными», — заключил представитель соцсети.