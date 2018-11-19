Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Мур», «мяу», «мррня»: что значит кошачий рингтон?
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Как понять, что пора завязывать со сладким
Россиянам предложили дать дополнительные отпуска
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Британец публично рассказал об интимной операции
Ученые нашли способ снизить давление без лекарств
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе
«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню
В Москве арестован Леонид Маевский
Сестра нашла скончавшегося певца Осина в квартире
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
Умер в одиночестве: Разин о конце жизни Осина
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
14:22 (мск), источник: ТАСС

Соцсети раскритиковали предложение о неограниченном доступе к данным пользователей

Представитель «Вконтакте» отметил, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.

Наверх
Источник: Reuters

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. «ВКонтакте» и «Одноклассники» считают, что предложение по регулированию оборота данных пользователей в соцсетях, которое, в частности, предполагает неограниченный доступ к их данным на интернет-площадках, может создать угрозу сохранения конфиденциальности информации в рунете, сообщили ТАСС в пресс-службах соцсетей.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщала о том, что центр компетенции АНО «Цифровая экономика» подготовил концепцию законопроекта о регулировании оборота данных пользователей в соцсетях. Предполагается, что социальные сети и другие интернет-площадки будут обязаны информировать пользователей при регистрации о типе соцсети. В случае если интернет-площадка является открытой, сбор данных пользователя автоматически станет общедоступным для неограниченного круга лиц. При этом если площадка имеет настройки конфиденциальности и дает пользователю возможность закрыть аккаунт, то она несет перед ним ответственность за сохранность закрытой информации, говорится в документе, который имеется в распоряжении газеты.

Читайте также
«Самый ОК»: «Одноклассники» запустили первую в России онлайн-премию лучшего контента

«Законопроект угрожает конфиденциальности информации российских интернет-пользователей фактически он разрешает любым сторонним организациям собирать данные без их спроса. Наша команда уверена, что каждый человек вправе самостоятельно определять, какой информацией и с кем делиться», — сообщил представитель «ВКонтакте».

В соцсети считают, что пользователи вправе самостоятельно решать, какой информацией они готовы поделиться.

«Подобный подход к регулированию ставит в приоритет не интересы пользователей, а сомнительные бизнесы, которые занимаются торговлей персональными данными», — заключил представитель соцсети.

В то же время представитель социальной сети «Одноклассники» заявил ТАСС, что подобные предложения не учитывают мировые тренды в области работы с пользовательскими данными. «Если данные будут передаваться третьим лицам для коммерческого использования и без согласия пользователей, никто не сможет гарантировать защиту от их злонамеренного использования. При этом пользователи никак не смогут контролировать, какая информация о них в данный момент доступна», — считают в «Одноклассниках».

 Как сегодня живет Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук
“Буран”, по сути, падал с орбиты
Кремль ответил Польше об угрозе войны из-за «Северного потока»
Названы причины невозможности повсеместного долголетия россиян
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
В Британии «всплыла» затопленная во время войны деревня (фото)
Гигантские волны обрушились на Тенерифе (видео)
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Как выглядит самый незаметный мост в мире
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма В Москве представили анимационную ленту «Ральф против интернета»
Недвижимость
Пять причин посетить петербургские рынки
Сколько стоит жилье в Петербурге: от коммуналок до очень дорогих квартир
Суд снял арест со счетов Петросяна для оплаты коммунальных услуг
6 предметов декора, которые нужно иметь в двойном экземпляре
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь