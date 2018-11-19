Как выглядит самый незаметный мост в мире (фото)
Он находится на дне водоема.
Он находится на дне водоема.
В нидерландском городе Хальстерен, в окрестностях старого форта
И перед архитекторами Ро Костером и Эдом Килом встала непростая задача — соорудить мост, который бы не нарушал исторической ценности этого места и гармонично вписывался в окружающую среду.
Ставить обычный мост над оборонительным рвом было нелогично, а потому архитекторы придумали нечто совершенно удивительное: они построили незаметный мост, который проходит по дну водоема.
Сооружение, на которое было потрачено около 270 тысяч долларов, сделано из специальной древесины, которая обрабатывалась по современным инновационным технологиям, благодаря чему срок службы моста составляет более 50 лет. А чтобы защитить Мост Моисея от затопления во время сильных дождей, по обеим сторонам рва были созданы дополнительные валы, которые отводят лишнюю воду и держат ее уровень неизменным.
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