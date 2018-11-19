Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
7 бытовых опасностей, от которых надо беречь кошку
Как зарядить телефон без зарядки (вы удивитесь)
Дочь Навки и Пескова трогательно поздравила бабушку с днем рождения
«Начнем новую историю»: Евгений Петросян отпраздновал развод
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскреба
Эксперты о ситуации на Украине Как Россия должна реагировать на захват судов в Азовском море?
Сегодня ФРГ и Франция выпустили заявление с обвинением России
Сеть заинтересовалась необычным снимком со свадьбы
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма
Поклонники «Мажора» возмущены неожиданной развязкой сериала
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе
«Шипулин всех победит. Потом». Если вообще выйдет на лыжню
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Удивил фанатов: певец женился на простой девушке
Была сумасшедшей и злой: Тренер-гей о Медведевой
Умер в одиночестве: Разин о конце жизни Осина
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
8Самые смешные фотографии дикой природы
19Оставили точку на карте: фотопроект о заброшенных деревнях
14:20 (мск), источник: Mail Новости

Как выглядит самый незаметный мост в мире (фото)

Он находится на дне водоема.

Наверх

В нидерландском городе Хальстерен, в окрестностях старого форта Форт-де-Рувер, находится удивительное сооружение — практически невидимый мост. Во время реконструкции сооружений XVII века нужно было построить мост через ров с водой, который бы вел посетителей прямо в крепость.

И перед архитекторами Ро Костером и Эдом Килом встала непростая задача — соорудить мост, который бы не нарушал исторической ценности этого места и гармонично вписывался в окружающую среду.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ставить обычный мост над оборонительным рвом было нелогично, а потому архитекторы придумали нечто совершенно удивительное: они построили незаметный мост, который проходит по дну водоема.

Свое творение они назвали Мостом Моисея.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сооружение, на которое было потрачено около 270 тысяч долларов, сделано из специальной древесины, которая обрабатывалась по современным инновационным технологиям, благодаря чему срок службы моста составляет более 50 лет. А чтобы защитить Мост Моисея от затопления во время сильных дождей, по обеим сторонам рва были созданы дополнительные валы, которые отводят лишнюю воду и держат ее уровень неизменным.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Кремль ответил Польше об угрозе войны из-за «Северного потока»
Названы причины невозможности повсеместного долголетия россиян
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
В Британии «всплыла» затопленная во время войны деревня (фото)
Гигантские волны обрушились на Тенерифе (видео)
Как самозванцы пировали в Кремле в Смутное время
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Шпица с сыном, Дайнеко и Топалов на премьере мультфильма В Москве представили анимационную ленту «Ральф против интернета»
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Какие тайны хранит Центральный телеграф (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
Пять самых известных долгостроев
Дети
Сергей Безруков впервые вывел в свет 2-летнюю дочь Поклонники спорят, на кого больше похожа Маша (фото)
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь