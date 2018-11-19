Хижины для «марсиан» решат проблему нехватки жилья (фото)
Экологически чистые дома с необычным дизайном может построить каждая семья, утверждают архитекторы.
Экологически чистые дома с необычным дизайном может построить каждая семья, утверждают архитекторы.
Некоммерческая организация
В компании учат сооружать экологически чистые жилища из доступных материалов, таких как песок и глина. При этом дома имеют оригинальный дизайн и все современные удобства.
По официальным данным, в жилье критически нуждаются 20−40 миллионов беженцев и перемещенных лиц во всем мире. Еще сотни миллионов людей живут в очень плохих или некачественных домах. С ростом населения планеты и усугублением экологической ситуации дефицит будет расти.
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Ежегодно в организации обучают сотни людей через специально разработанные образовательные программы. Их выпускники возглавляют благотворительные проекты по возведению жилья более чем в 40 странах мира.
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