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14:59 (мск), источник: Mail Новости

Хижины для «марсиан» решат проблему нехватки жилья (фото)

Экологически чистые дома с необычным дизайном может построить каждая семья, утверждают архитекторы.

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Некоммерческая организация Cal-Earth с офисом в Калифорнии предложила действенный способ преодолеть мировой кризис нехватки жилья.

В компании учат сооружать экологически чистые жилища из доступных материалов, таких как песок и глина. При этом дома имеют оригинальный дизайн и все современные удобства.

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По официальным данным, в жилье критически нуждаются 20−40 миллионов беженцев и перемещенных лиц во всем мире. Еще сотни миллионов людей живут в очень плохих или некачественных домах. С ростом населения планеты и усугублением экологической ситуации дефицит будет расти.

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В Cal-Earth утверждают, что каждая семья может сама построить себе дом из «подручных», экологически чистых материалов. При этом жилье будет отвечать современным стандартам безопасности, красоты, энергоэффективности и комфорта. Проекты организации одобрены ООН и удостоены нескольких архитектурных премий.

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Ежегодно в организации обучают сотни людей через специально разработанные образовательные программы. Их выпускники возглавляют благотворительные проекты по возведению жилья более чем в 40 странах мира.

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