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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Названы причины невозможности повсеместного долголетия россиян

Достичь средней продолжительности жизни в 78 лет смогут не все российские регионы. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, передает РИА Новости.

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Источник: РИА "Новости"

«Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поставить эту планку. Я хотела бы отметить, что у нас есть субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем идти очень большим шагом, прибавляя в течение шести лет по году, то мы все равно не выйдем на продолжительность жизни общенациональную», — пояснила Скворцова в ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации.

В целом по стране эта планка будет достигнута, так как ряд регионов, в том числе Москва и Ингушетия, смогут превысить запланированные показатели, заверила глава Минздрава.

Необходимость повышения средней продолжительности жизни россиян до 78 лет закреплена в майском указе президента Владимира Путина о национальных целях развития страны на период до 2024 года. В нем также отмечается, что к 2030 году продолжительность жизни российских граждан должна вырасти до 80 лет.

По состоянию на 2017 год в России продолжительность жизни составила 72,7 года. Это на 4,7 года меньше, чем показатель в новых странах Евросоюза за 2015-й (Латвия, Литва, Польша). Кроме того, детская смертность в России в два раза выше, чем в Европе.

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