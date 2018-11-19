Названы причины невозможности повсеместного долголетия россиян

Источник: РИА "Новости"

«Чтобы выйти всей стране на продолжительность жизни 78 лет, мы не можем всем субъектам поставить эту планку. Я хотела бы отметить, что у нас есть субъекты, где продолжительность жизни пока 60 лет или даже чуть ниже. Даже в том случае, если мы будем идти очень большим шагом, прибавляя в течение шести лет по году, то мы все равно не выйдем на продолжительность жизни общенациональную», — пояснила Скворцова в ходе рабочей встречи с членами Совета Федерации.

В целом по стране эта планка будет достигнута, так как ряд регионов, в том числе Москва и Ингушетия, смогут превысить запланированные показатели, заверила глава Минздрава.

Необходимость повышения средней продолжительности жизни россиян до 78 лет закреплена в майском указе президента Владимира Путина о национальных целях развития страны на период до 2024 года. В нем также отмечается, что к 2030 году продолжительность жизни российских граждан должна вырасти до 80 лет.