Власти Чечни требуют «сатисфакции» от создателей игры про вампиров
В Чечне не удовлетворены извинениями разработчиков настольной игры Vampire: The Masquerade, пообещавших удалить из новой части игры главу, в которой республика упоминалась в негативном контексте. Как заявил на
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