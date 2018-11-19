Власти Чечни требуют «сатисфакции» от создателей игры про вампиров

И я бы хотел услышать коллег, в чем будет выражаться сатисфакция, если они собираются ее вообще приносить, о каком конкретном денежном эквиваленте (идет речь.— «Ъ»), как мы дальше с этим будем жить.

Джамбулат Умаров министр Чечни по национальной политике и внешним связям