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16:51 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Чечни требуют «сатисфакции» от создателей игры про вампиров

В Чечне не удовлетворены извинениями разработчиков настольной игры Vampire: The Masquerade, пообещавших удалить из новой части игры главу, в которой республика упоминалась в негативном контексте. Как заявил на пресс-конференции в Москве министр Чечни по национальной политике и внешним связям Джамбулат Умаров, заявление создавшей игру было очень «размыто».

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«Это не извинения, это издевательства, они сделали только хуже. Меры (в отношении компании-разработчика.— “Ъ”) стопроцентно будут», — пообещал министр (цитата по ТАСС).

Господин Умаров назвал игру «тягчайшим оскорблением нашему народу и нашему лидеру».

И я бы хотел услышать коллег, в чем будет выражаться сатисфакция, если они собираются ее вообще приносить, о каком конкретном денежном эквиваленте (идет речь.— «Ъ»), как мы дальше с этим будем жить.
Джамбулат Умаров
министр Чечни по национальной политике и внешним связям

В начале ноября вышла новая часть Vampire: The Masquerade, где утверждалось, что Чечней на самом деле управляет древний клан вампиров, члены которого пьют кровь местного населения. В сюжете упоминался глава республики «султан Рамзан», который подчиняется вампирам и скрывает правду о них от российских властей.

Появление этой главы в игре вызвало возмущение ЛГБТ-сообщества и критику со стороны руководства республики, которое пригрозило иском создателям игры. Шведская компания-разработчик Paradox Interactive пообещала убрать из игры главу о Чечне. Она также принесла свои извинения, признав, что поступила «грубо».

Подробности — в публикации «Ъ» «Рамзана Кадырова втянули в игру».

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