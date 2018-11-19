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16:50 (мск), источник: N + 1

Косатки оказались похожи чертами характера на людей и шимпанзе

Испанские ученые выяснили, что у косаток (Ornicus orca) есть устойчивые черты характера, которые определяются их поведением. На основании данных, предоставленных тренерами и кураторами пойманных животных, исследователи выделили четыре черты: экстраверсия, совокупность дружелюбия и добросовестности, аккуратность и доминирование.

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Источник: skeeze/СС0

Статья опубликована в Journal of Comparative Psychology.

Личность определяется индивидуальными поведенческими характеристиками, устойчивыми в контексте времени или определенной ситуации. Считается, что для становления личностных черт животное должно обладать развитыми когнитивными способностями и быть социальным — например, помимо людей, черты характера также можно обнаружить и у других приматов, а также у слонов.

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Испанские ученые под руководством Хавьера Альмунии (Xavier Almunia) из Фонда Лоро-Парк (организация по защите животных со штаб-квартирой в Пунта-Брава, Испания) решили найти устойчивые черты личности у других животных, отличающихся социальностью — косаток. Под их наблюдением оказались 24 особи (13 самок и 11 самцов), шесть из которых были пойманы, а остальные — родились в неволе.

Ученые опросили 58 человек, находящихся в близком контакте с косатками: тренеров, ветеринаров и кураторов. Каждого из них попросили оценить поведение особей, отметив по шкале от 1 до 7, насколько им присущи 38 паттернов поведения. Среди них были, к примеру, игривость, дружелюбие, социальность, организованность, готовность помогать и упрямство. Валидность поставленных оценок проверили, измерив надежность согласия оценщиков — параметр, который оценивает корреляцию между оценками, данными разными людьми: для всех черт характера корреляция была от 0,81 до 0,99.

Каждый поведенческий паттерн соотнесли с определенными чертами личности из «Большой пятерки», опираясь на результаты, полученные для людей и шимпанзе.

На основе этого ученые выделили четыре личностные черты, отражающие определенные паттерны поведения косаток: экстраверсия (регулируется игривостью и социальностью), дружелюбие и добросовестность (характеризуется спокойствием и щедростью), доминирование (определяется смелостью, умом и стремлением защищать), а также аккуратность (для него характерны организованность и стремление помогать). Характер каждой особи, таким образом, определялся показателем по каждой из четырех шкал.

Наличие определенных черт характера у косаток неудивительно: помимо сложных и стабильных социальных связей для них также характерны развитые когнитивные способности. При этом наличие черты доминирования делает их черты характера больше похожими на те, которые можно обнаружить у шимпанзе, а не у людей.

Елизавета Ивтушок

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