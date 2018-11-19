Режиссер Жан-Люк Годар отказался приехать в Россию из-за дела Сенцова
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Письмо является ответом Дмитрию Озеркову, заведующему Отделом современного искусства Эрмитажа. «Дорогой Дмитрий Озерков, благодарю вас за приглашение, но с учетом условий содержания режиссера Олега Сэнцова я чувствую невозможным в настоящее время посещение Эрмитажа, несмотря на дружбу с русским народом», — отметил Годар.
Он пообещал «следить за развитием событий».
Годар в августе этого года подписал письмо с требованием освободить Сенцова. Его подписали более ста деятелей культуры.
Также в ноябре он подписал обращение с призывом к «лидерам государств и правительств демократий» накануне 100-летия окончания Первой мировой войны, которое отмечалось во Франции, «добиться от [российского президента] Владимира Путина обязательства немедленно и безоговорочно освободить Олега Сенцова и других политический заключенных». «Пусть он отпустит их домой», — подчеркивалось в обращении.
Сенцов в 2015 г. был приговорен в России к 20 годам колонии по обвинению в создании террористической группировки в Крыму. Он отбывает наказание в колонии в
В октябре Сенцов стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», присуждаемой Европарламентом.