Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-9 вопросов про собак сервиса онлайн-консультаций
Дорожные знаки, которые выглядят как издевка (реальные примеры)
Неспособный улыбаться мужчина нашел невесту с этим же состоянием
Заблуждение о популярном напитке: его ошибочно считают полезным
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
Россия вносит реальный вклад в энергобезопасность Европы Путин вместе с Эрдоганом примет участие в мероприятиях по поводу строительства «Турецкого потока»
СМИ: Янукович с тяжелыми травмами срочно госпитализирован
СМИ: Путин красиво охладил пыл Японии по Курилам
Скорость ходьбы указывает на продолжительность жизни
Три болезни, которые выдают за «вегетососудистую дистонию»
Дацюк поведал о проблеме СКА. В клубе-олигархе много недовольных
СМИ: Испания, Марокко и Португалия претендуют на ЧМ-2030
Развод идеальной звездной пары удивил всех: процесс длился год
Удивил фанатов: певец женился на простой девушке
Новейшее российское оружие “ужасающее” - экс-глава ВС Британии
"Убитые" 100 кв м: что оставил в наследство Осин
Волны на Тенерифе смыли балконы жилого дома (видео)
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Фоторепортажи
22Северокорейская угроза
8Самые смешные фотографии дикой природы
17:51 (мск), источник: Mail Новости

Ученые раскрыли «пикантную» тайну вомбатов

Зоологов долгое время интересовала странная форма помета этих животных.

Наверх

Исследователи наконец-то получили ответ на «пикантный» вопрос, который долгое время интересовал зоологов, изучающих вомбатов.

Вомбаты — сумчатые млекопитающие, близкие родственники коал. Эти травоядные животные, внешне напоминающие небольших медведей или очень крупных хомяков, живут в южной и восточной части Австралии.

Во время загрузки произошла ошибка.

Живут вомбаты в норах, а свою территорию агрессивно защищают и помечают ее фекалиями необычной квадратной формы.

Ученых долгое время интересовало, как кишечнику животных удается производить эти «кубики».

Команда исследователей из Технологического института Джорджии изучала строение кишечника вомбатов, которые случайно погибли под колесами автомобилей в Тасмании. Они установили, что эластичность кишечника вомбата неодинакова на разных участках. Жесткие области кишечника формируют плоские грани, которые и придают четкую квадратную форму фекалиям.

Вомбаты переваривают еду очень медленно — от 14 до 18 дней. За это время кишечник успевает абсорбировать из проглоченного всю жидкость. В итоге «кубики» получаются хорошо спрессованными и не теряют форму.

Форма фекалий вомбата может показаться довольно странной темой для изучения, говорят ученые. Но на самом деле понимание этой «технологии» позволит воссоздать ее в производстве различных материалов для строительства.

Свои выводы исследователи представят на ежегодной встрече Американского физического общества по динамике жидкостей, которая пройдет в Атланте на этой неделе.

Читайте также:

Россия завершила строительство морской части «Турецкого потока»
Что будет, если не заплатить налоги до декабря?
В соцсетях высмеяли тоску по прошлому без телефонов (фото)
Врач записал последние часы своей жизни после укуса змеи
На входе в больницу установили 14 статуй детей в утробе (фото)
Постоянно опаздывающий игрок получил ультиматум от «Барселоны»
Спорт
А вы спрашивали, зачем нужна Лига наций! Убойный день в Европе В воскресенье стартовал заключительный тур группового этапа нового всеевропейского турнира
Hi-Tech
Рекордная распродажа на AliExpress: последний шанс Последние скидки не полезные товары.
Авто
В Японии арестовали главу Renault-Nissan-Mitsubishi Задержание Карлоса Гона стало результатом внутреннего расследования, которое против топ-менеджера велось в компании Nissan
Кино
Волочкова насмешила зрителей шоу «Кто хочет стать миллионером?» Балерина приняла участие в телеигре вместе с сатириком Виктором Коклюшкиным
Недвижимость
В Чикаго лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа
Пять самых известных долгостроев (фото)
Можно ли включать кондиционер в квартире зимой?
В Подмосковье начался новый виток повышения цен на жилье
Популярные темы на «Детях»
Баланс между ребенком и работой 292
Я- ужасная дочь 279
Позитивчика не желаете ли?))) 200
Имена. 149
Леди
В моду вошел маникюр с достопримечательностями Пугающая креативность? Согласно новой тенденции пора носить микрокопии известных на весь мир сооружений на ногтях.
Все о ремонте
Интерьер недели: квартира архитектора в Москве
Как оформить маленькую квартиру: простые советы
Как сделали перепланировку в небольшой сталинке
Ремонтируем кухню: 9 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь