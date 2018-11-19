Ученые раскрыли «пикантную» тайну вомбатов
Зоологов долгое время интересовала странная форма помета этих животных.
Зоологов долгое время интересовала странная форма помета этих животных.
Исследователи
Вомбаты — сумчатые млекопитающие, близкие родственники коал. Эти травоядные животные, внешне напоминающие небольших медведей или очень крупных хомяков, живут в южной и восточной части Австралии.
Живут вомбаты в норах, а свою территорию агрессивно защищают и помечают ее фекалиями необычной квадратной формы.
Команда исследователей из Технологического института Джорджии изучала строение кишечника вомбатов, которые случайно погибли под колесами автомобилей в Тасмании. Они установили, что эластичность кишечника вомбата неодинакова на разных участках. Жесткие области кишечника формируют плоские грани, которые и придают четкую квадратную форму фекалиям.
Вомбаты переваривают еду очень медленно — от 14 до 18 дней. За это время кишечник успевает абсорбировать из проглоченного всю жидкость. В итоге «кубики» получаются хорошо спрессованными и не теряют форму.
Форма фекалий вомбата может показаться довольно странной темой для изучения, говорят ученые. Но на самом деле понимание этой «технологии» позволит воссоздать ее в производстве различных материалов для строительства.
Свои выводы исследователи представят на ежегодной встрече Американского физического общества по динамике жидкостей, которая пройдет в Атланте на этой неделе.
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