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18:00 (мск), источник: Газета.Ру

Татьяна Васильева рассказала о вражде Гундаревой и Дорониной

Известная актриса Татьяна Васильева рассказала о том, как стала свидетелем серьезного конфликта Натальи Гундаревой и Татьяны Дорониной, из-за которого Дорониной пришлось покинуть Театр имени Маяковского в 1983 году. По словам Васильевой, дело дошло до рукопашной.

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Источник: РИА "Новости"

Народная артистка России Татьяна Васильева рассказала в эфире телеканала «Россия 1» о конфликте Натальи Гундаревой и Татьяны Дорониной в театре имени Маяковского в начале 80-х годов. Васильева присоединилась к труппе театра в 1983 году, покинув театр Сатиры, и была свидетелем того, как Доронина покинула коллектив и вернулась в МХАТ имени Чехова.

Многие коллеги Гундаревой неоднократно рассказывали о сильном характере актрисы, и далеко не каждому было легко с ней работать. Как выяснилось, даже такая сильная персона, как Татьяна Доронина, была вынуждена покинуть театр Маяковского. Конфликт двух великих актрис разворачивался на глазах только пришедшей в театр Васильевой.

«С Наташей невозможно было работать в одном театре, поскольку это был театр для нее, — рассказала артистка. — Она быстро увела оттуда Доронину. Когда они начали репетировать, Наташа дала по физиономии Татьяне Васильевне, была такая рукопашная. С этого момента она стала полновластной царицей в этом театре. Это были очень сильные женщины, одна из них должна была уйти».

По мнению Васильевой, именно из-за своего сильного и местами властного характера, у Гундаревой не сложилась счастливая личная жизнь.

Один из гостей передачи Сергей Насибов, с котором у актрисы в прошлом был роман, рассказал о причинах неудач артистки на личном фронте.

«Талант делал ее одинокой, несмотря на то, что она хотела быть, как все. Мы все время понимали, что это безысходные отношения, которые не ведут ни к чему. — вспомнил Насибов. — Она говорила: «Да, я хочу от тебя детей. Но когда я спрашивал: «Ты готова бросить театр и сидеть дома?», она отвечала: «Нет»».

Источник: РИА "Новости"

Гундарева осталась в театре Маяковского и проработала в нем до конца своей жизни. В начале 70-х годов артистка начала сниматься в кино и очень быстро пришла к славе. В 1976 году на советские экраны вышел хит «Сладкая женщина», сделавший Гундареву знаменитой и востребованной. Она сыграла в целом ряде очень популярных фильмов, включая «Осенний марафон», «О бедном гусаре замолвите слово», «Дульсинея Тобосская», «Одиноким предоставляется общежитие», «Зимний вечер в Гаграх» и многие другие.

Гундарева трижды признавалась актрисой года по результатам опросов журнала «Советский экран». В 1986 году ей было присуждено звание народной артистки РСФСР. В 1996 году актриса была удостоена премии «Хрустальная Турандот», а в 1998-м награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за достижения в развитии театрального искусства.

Источник: РИА "Новости"

В 1999 году Гундарева резко изменила свой облик, сделав пластическую операцию. На первый взгляд, все прошло удачно, однако многие ее коллеги отмечали, что в результате хирургического вмешательства лицевые мышцы перестали работать как раньше, и лицо стало менее подвижным.

Серьезные проблемы со здоровьем у актрисы начались в начале 2000-х. Через два года после операции в июле 2001-го Гундарева, находясь на даче в Подмосковье, внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшей к актрисе врачи диагностировали у нее нарушение мозгового кровообращения. В НИИ имени Склифосовского медики констатировали ишемический инсульт. Через год Гундарева выписалась из медучреждения и стала постепенно идти на поправку — к ней вернулись речь и ограниченное движение. К сожалению, полной реабилитации добиться не удалось, и с тех пор Гундарева больше не выходила на сцену и перестала сниматься в кино. 15 мая 2015 года Наталья Гундарева скончалась после повторного инсульта.

Татьяна Доронина после ухода из театра Маяковского вернулась в МХАТ, где художественным руководителем был Олег Ефремов. Но уже через четыре года после знаменитого раскола Доронина основала собственный театр — МХАТ имени Горького, которым руководит до сих пор. Доронина также входит в состав Общественного совета при Следственном комитете России.

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