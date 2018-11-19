Астрономы открыли гигантского космического «головастика»

«По всей видимости, это первая подобная система, открытая в нашей Галактике. Никто не ожидал, что они могут существовать в Млечном Пути — теория гласит, что они должны возникать только в молодых и далеких галактиках. Учитывая яркость Апопа, крайне удивительно, что никто раньше не замечал его», — рассказывает Бенджамин Поуп (Benjamin Pope) из университета Нью-Йорка (США).
Рок-звезды Галактики
Поуп и его коллеги открыли Апопа, названного так в честь древнеегипетского бога Апофиса, чье змееобразное тело напоминает по форме эту туманность, проводя перепись среди так называемых звезд Вольфа-Райе, чья масса превышает солнечную в 40−50 раз.
В нашей Галактике и в ее спутниках присутствует несколько тысяч подобных светил, в чьих недрах идет столь бурная активность, что они выбрасывают огромные количества материи в виде солнечного ветра. Эта материя образует своеобразную «лохматую» газовую мантию вокруг светила, которая особым образом влияет на их спектр излучения и другие свойства этих звезд.
Через 5−6 миллионов лет, когда звезда-гигант заканчивает свою короткую жизнь в виде мощного взрыва сверхновой, материя этого «пузыря» рассеивается по окрестностям и превращается в плотное облако из газа и пыли, внутри которого могут рождаться новые, уже менее крупные светила.
Часть ученых считает, что подобным образом могло возникнуть наше Солнце.
Ученые достаточно давно предполагают, что в некоторых молодых галактиках могут существовать пары или даже тройки светил, состоящие только из звезд Вольфа-Райе. Их выбросы будут взаимодействовать друг с другом и заплетать друг друга в необычные узоры, похожие по структуре на своеобразные вертушки.
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Поуп и его коллеги открыли первый пример подобной пары «косматых» звезд внутри нашей Галактики, сопоставляя яркие источники рентгеновского излучения на ночном небе с различными объектами в оптическом и инфракрасном диапазоне.
Космический идеал
Их внимание привлекла чрезвычайно яркая точка в созвездии Наугольника, имевшая крайне необычный инфракрасный спектр. Направив туда обычные телескопы, ученые обнаружили, что им удалось открыть крайне причудливую планетарную туманность, похожую по форме на зародыш или головастика.
Когда они измерили скорость движения газа внутри нее, они с удивлением обнаружили, что им удалось открыть первую пару звезд Вольфа-Райе в нашей Галактике. Дальнейшие наблюдения показали, что «автором» этой туманности была лишь одна из этих звезд, вырабатывавшая сразу два потока пыли и газа, один из которых был быстрым, а другой — относительно медленным.
Как это возможно? На последних этапах жизни подобные «лохматые» светила раскручиваются до столь высоких скоростей, что они начинают выбрасывать большие количества материи и с полюсов, и из экваториальных регионов. Приполярные регионы звезд вращаются значительно быстрее, чем их центральные участки, благодаря чему скорость этих выбросов будет резко различаться.
Их взаимодействие, в свою очередь, породило интересную форму Апопа, похожего не только на зародыш или головастика, но и на знаменитый символ золотого сечения. Эта математическая закономерность, как отмечают астрономы, практически идеально описывает форму туманности.
«Мы до сих пор плохо понимаем то, как пыль может формироваться в столь экстремальных условиях. В каком-то смысле этот процесс напоминает то, как пламя свечи порождает сажу. Эта система пока представляется нам самым красивым “изложением” этой космической загадки», — заключает Пол Кроутер (Paul Crowther) из университета Шеффилда (Великобритания).
Оборудование: Камера Nikon D810, Объектив AF S NIKKOR 105mm, штатив, ISO 64, выдержка — 0,3, 0,6 и 1,3 секунды.
Николя Лефодо — оптический инженер, физик и математик. По его словам, его первой камерой был советский «Зенит». В своей работе он пользуется автоматизированными наборами камер, которые снимают в соответствии с созданным им алгоритмом.
Свой снимок солнца признанный жюри лучшим в этой категории, он назвал «Король-солнце, маленький король и бог войны».
Оборудование: Телескоп PlaneWave CDK 12,5, фильтры Astrodon Gen II LRGB, объектив Baarder Hα 2541 мм, штатив Astro Physics 900, камера SBIG STXL-11000.
Стивен Мор тоже пользуется для съемок сложной автоматизированной системой из двух телескопов — один служит для наведения, другой собственно для съемки. Системы, которыми пользуется Мор, стоят по несколько тысяч долларов.
Мор в этом году победил в номинации «Съемки галактики» с фотографией под названием «Таинственная галактика».
Оборудование: камера Nikon D810, объектив 14 mm f/4.0, ISO 2500, Выдержка — 20 секунд.
Снимок, победивший в категории «Люди и космос» и взявший гран-при, автор Брэд Голдплейт назвал «Перемещение души».
Голдплейт — профессиональный фотограф, который снимает живую природу и ночное небо. Также он делает видеоэтюды в ускоренном времени, которые можно посмотреть на его сайте.
Оборудование: телескоп Celestron C-14, штатив Sky-Watcher NEQ6 Pro, камера ZWO ASI 224MC, 4200 mm f/12, выдержка — 2-миллисекунд.
Снимок границы между лунным Морем спокойствия и Морем ясности с инвертированными цветами — лучшее фото луны в этом году. Его сняла испанка Жорди Дельпье Борелль из Барселоны. Борелль не в первый раз побеждает на конкурсе: она уже брала награду за лучшее фото луны в позапрошлом году.
Оборудование: камера Sony ILCE-7S2, объектив 20 mm f/1.4, выдержка — 3.2 секунд.
В категории «лучший снимок Северного сияния» победил знакомый нам Николя Лефодо. Он использовал сравнительно долгую выдержку, чтобы создать эффект «движения по звездной магистрали» навстречу авроре.
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ 106 ED, штатив Astro-Physics 1200 GTO, камера Canon EOS 6D Cooling CDS Mod, 530 mm f/5, ISO 1600, общая выдержка — шесть часов.
Снимок под названием «Пыль южной короны» Марио Кого из Итальянского города Палладио. 58-летний Кого пишет, что купил первую камеру в 16 лет, и сразу начал снимать звезды. Почти все свои фото Кого снимает в районе озера Брайес на самом севере Италии.
Оборудование: Камера Sony SLT-A99V DSLR, объектив Minolta 80-200 135mm, выдержка — 300 секунд (х50) .
На этом фото в пастельных тонах запечатлено движение Аламака — третьей по яркости звезды созвездия Андромеды — по небосводу. Венгр Ференц Земар снял его в феврале. Снимок победил в категории «Небесный пейзаж».
Оборудование: телескоп Takahashi FSQ106 at 106 mm, штатив Paramount ME mount, камера SBIG STL-11000M, выдержка: LRGB: по 30 минут.
Номинация «робо-объектив» — для фото, снятых роботизированными системами в полуавтономном режиме. На этом снимке, сделанном видным астрофотографом и астрономом Дэниелем Пичем с помощью автоматизированной системы, запечатлено созвездие Плеяд и пролетающие мимо него кометы.
Оборудование: самостоятельно собранный отражающий телескоп 444 мм, инфракрасный фильтр Astronomik 807nm IR, самостоятельно собранная экваториальная платформа, камера ZWO ASI174MM, выдержка −5,3 секунды.
«Грация Венеры» — так называется снимок британца Мартина Льюиса, победивший в номинации «лучшее фото планеты, кометы или астероида». Планета на фото — Венера.
Оборудование: камера NIKON D810A, объектив 35-мм f/2, выдержка 120 секунд (х4).
На фото с мрачным названием «Занавес» — пейзаж Внутренней Монголии с радио-обсерваторией, предназначенной для изучения Солнца. Автор снимка — Ли Тьянхонь.
Оборудование: камера Canon EOS 5D Mark III, объектив 50 mm, выдержка — 8 секунд.
Фабиан Дальпиаз из итальянского города Кастельротто в этом году был назван лучшим юным фотографом. В свои 16 лет Дальпиаз получал призы на конкурсе дважды, оба раза — в своей возрастной категории.